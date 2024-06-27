تمتع بالمغامرة والإثارة والفوز على الأعداء عن طريق شحن جواهر فري فاير مجانًا 2024

يتساءل الكثير من محبي لعبة فري فاير عن كيفية شحن جواهر فري فاير فهي من الأمور المهمة حيث توفر مميزات كثيرة للاعب عن غيره وتعطيه الأولوية للفوز على الأعداء، وتعمل إدارة فري فاير عن توفير طرق عديدة للشحن ويمكن الفوز ببعضها مجانا. عن طريق المسابقات التي تُقام بداخل اللعبة؛ ولذلك نقدم لكم في مقالنا كافة التفاصيل عن طريقة الحصول عليها بطريقة مجانية وغير مجانية من خلال الخطوات التالية.

طريقة شحن جواهر فري فاير عبر موقع coda shop

قم بالذهاب إلي موقع coda shop .

ثم حدد القسيمة التي ترغب بشرائها.

سيتم نقلك إلي صفحة أخري حيث ستحدد طريقة الدفع المناسبة لك عن طريق الفيزا أو الكاش أو ميزا.

ثم اضغط علي “شراء”.

سيتم تحويل الجواهر تلقائياً إلي حسابك.

طريقة شحن جواهر فري فاير عبر الموقع الرسمي.

قم بالبحث عن موقع فري فاير الرسمي

ثم قم بتسجيل الدخول بكتابة اسمك وكلمة المرور.

ثم اضغط علي “شحن الجواهر”.

ستظهر لك صفحة بها عدة بيانات مثل الدولة التي تقيم بها والأي دي، قم بالتأكد بكتابتها جيداً.

ثم انقر علي تأكيد وسيتم تحويل الجواهر لحسابك.

طريقة الحصول علي جواهر فري فاير المجانية

يمكن الحصول علي عدد من الجواهر المجانية في كل مرة تقوم بالشحن فيها كما يلي