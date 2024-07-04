“الآن ظهرت” .. نتائج السادس الإعدادي 2024 العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا الرسمي

يعتني العديد من الطلبة والطالبات بالعراق بمعرفه موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2024 فيستطيع الطلاب ان يطلع على نتيجتهم بسهوله عبر شبكه الانترنت من خلال اتباعهم خطوات بسيطة للغاية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم طريقه الحصول على تلك النتيجة.

نتائج السادس الإعدادي 2024 العراق

هناك طلاب كثيرة يريدون الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2024 العراق، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية تلك الخطوات اللازمة للاستعلام عنها، وفيما يلي تلك الخطوات اللازمة للاستعلام:

أولا انتقل للموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

ثانيا اختر زر نتائج السادس الاعدادي

ثالثا انتقي السنه الدراسية

رابعا انتقي المحافظة

خامسا عليك تدوين الرقم الامتحاني الخاص بك

أخيرا انقر على زر استعلام.

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2024

لقد تم التوضيح من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023، إذ أن الوزارة قالت إن النتائج سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، فيمكن للطالب ان يطلع على نتيجته بسهولة من خلال موقعها الرسمي الذي تم توفيره من جانبها للطلاب للحصول على النتيجة بشكل الكتروني، وكما قلنا إن النتيجة ستظهر خلال الساعات القادمة من الان.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإرفاق رابط الكتروني ليسهل على الطلاب خدمه الحصول على نتيجتهم فيمكن للطالب ان يطلع على نتيجته بسهولة من خلال الانتقال لهذا الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة الذي تم توفيره من جانبها للاستعلام عن النتيجة.