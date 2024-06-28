وداعًا للانتظار! احصل على قرض إضافي من الراجحي بسهولة عبر الإنترنت!

كثُر البحث في الفترة الأخيرة عن كيفية الحصول على قرض تكميلي من مصرف الراجحي، وذلك بهدف امتلاك قيمة التمويل الشخصي الإضافي لشراء الكثير من الحاجات الأساسية التي تشبع احتياجات جميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز مميزات هذا القرض هو توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال مقالتنا عبر موقع البديل، سنشرح لكم خطوات أخذ القرض الإضافي، مع ذكرنا لشروط الحصول عليه أيضًا.

طريقة اخذ قرض تكميلي من الراجحي

سنشرح لكم فيما يلي خطوات الحصول على قرض إضافي من بنك الراجحي، حتى نبسط الأمر على كافة العملاء المقيمين في السعودية أو المواطنين السعوديين، وذلك للحصول على الموافقة الفورية بعد تقديم طلب تمويل إضافي الراجحي عبر الإنترنت، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

أولًا يجب الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي، والانتقال إلى “خدمات المنتجات التمويلية”. ثم اختر منتج التمويل الإضافي لمعرفة كافة الشروط والتعليمات بشكل وَافٍ. بعد ذلك اضغط على زر تقدم بطلبك الآن، واملئ البيانات المطلوبة منك في نموذج طلب تمويل شخصي الراجحي بشكل صحيح. انقر على زر تقدم الآن، وذلك بعد كتابة معلومات الاتصال، والبيانات الشخصية، ومعلومات العميل المالية. وفي الخطوة الأخيرة سيتواصل معك بنك الراجحي لاستكمال الإجراءات الأخرى المتبقية.

شروط الحصول على قرض إضافة من الراجحي