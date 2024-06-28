تحقق من أهليتك للضمان المطور 1445 واحصل على بطاقتك الرقمية الآن!

أعلنت وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إطلاق البطاقة الرقمية للضمان الاجتماعي المطور HRSD، والتي يتم عن طريقها الإطلاع على قيمة الدفعات المالية للتعرف على راتب الضمان الاجتماعي الجديد، والإستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بغرض معرفة حالة الأهلية والاستحقاق، ومن خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل، سنوضح لكم طريقة الحصول على البطاقة الرقمية، وموعد صدور الضمان الاجتماعي.

صدور أهلية الضمان المطور لهذا الشهر

صرحت الموارد البشرية عن قيامها بإجراء دراسة الأهلية والاستحقاق، للمستحقين والمتقدمين لأول مرة على برنامج الدعم، وذلك بداية من يوم 9 في الشهر الميلادي، كما تصدر الوزارة أهلية الضمان الاجتماعي المطور في تاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبإمكانكم الاستعلام عن نتائج التأهيل من خلال منصة الدعم أو البطاقة الرقمية الجديدة للضمان الاجتماعي.

أما بالنسبة للإعلان عن نتيجة أهلية الضمان المطور التابع للدفعة الـ31، فإنه سيكون في الخميس الموافق 2024/6/27م، كما اشتملت دراسة الأهلية لهذه الدفعة على من تم تأهليهم في الدورات السابقة، وعلى المتقدمين للمرة الأولى على الضمان المطور أصحاب الطلبات المكتملة قبل اليوم التاسع من الشهر الميلادي، بالإضافة أيضًا إلى من تقدموا باعتراض على الأهلية، وقُبل اعتراضهم قبل يوم تسعة الميلادي.

كيف أحصل على البطاقة الرقمية للضمان الاجتماعي؟

عقب الإعلان عن كيفية الإستفادة من بطاقة الضمان الاجتماعي الجديدة، فإنه يتم الحصول على البطاقة عن طريق تطبيقكم للخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يجب عليكم تنزيل تطبيق الموارد البشرية على هواتفكم الجوالة.

ثم سجلوا الدخول للضمان من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، وذلك عن طريق ملء بيانات أبشر للمستفيد.

بعد ذلك سيتم التحقق من بيانات المستخدم، وسيرسل له رمز التحقق على جواله في رسالة نصية.

ثم ادخل كلمة المرور المؤقنة، واضغط على أيقونة تحقق أو توثيق.

بعد ذلك سيتم تحويلك إلى حسابك الخاص بك في الضمان.

وفي الخطوة الأخيرة اضغط على حسابي أسفل تطبيق الموارد البشرية، وانقر على بطاقتي الرقمية.