استكشاف مزايا Realme C67 5G “تكنولوجيا متقدمة بسعر منافس”

أسدلت شركة Realme الستار عن أحدث إصدراتها “Realme C67 5G”، وأطلقته بشكل رسمي في الأسواق العالمية ليلقى رواجًا كبيرًا، وأعلنت أيضًا عن مواصفاته التقنية القوية بالإضافة إلى سعره في دولة الهند، وينتمي الموبايل إلى فئة الهواتف الاقتصادية التي تتميز بدعمها لشبكات الجيل الخامس، كما يأتي بتصميم أنيق ومختلف عن باقي هواتف سلسلة C، التي أنتجتها الشركة في الفترة الأخيرة، ومن خلال مقالتنا سنوضح لكم مميزات وعيوب الهاتف.

المواصفات التقنية لهاتف ريلمي C67

نظام التشغيل Android 13 بواجهة Realme UI 4.0 دقة الشاشة 1080*2400 pixels خامات التصنيع صنع الهاتف كاملًا من البلاستيك السعر في مصر والسعودية 4789.5 جنيه/581.25 ريال سعودي

مميزات Realme C67

الشاشة: يأتي هاتف ريلمي C67 بشاشة نوعها IPS LCD، وحجمها 6.72 inches أي أنها تكاد تملأ واجهة الهاتف، كما تدعم الشاشة دقة FHD+، ومعدل تحديث 120 Hz لضمان تجربة مشاهدة سلسة، بالإضافة إلى وجود ثقب صغير في منتصف الكاميرا الأمامية.

المعالج: يعمل الموبايل بمعالج Mediatek Dimensity 6100 Plus وهو ثماني النوى، ويعمل بترددات 2.2/2.0 GHz، كما تم تصنيعه بدقة 6 nm.

الكاميرات: الكاميرا الخلفية مزدوجة ودقتها 50 megapixel، والكاميرا الثانوية دقتها 2 megapixel وهي تستخدم للعزل، كما تتميز الكاميرا الخلفية بدعمها لوضع التصوير الليلي، وفلاش ليد، وإمكانية تصوير الفيديو بجودة 1080P FHD، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فإنها تأتي بدقة 8 ميغا بكسل.

البطارية والشحن: تبلغ سعة البطارية 5000 mAh تدوم وهي تدوم لأطول فترة ممكنة مع الاستخدام العادي، كما أنها تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات من خلال يو اس بي تايب سي، ويمكنك شحن الموبايل حتى 50% في مدة نصف ساعة.

الشبكات والاتصال: يدعم الموبايل شبكات الجيل الخامس للاتصال بشبكة الإنترنت بسرعة فائقة، كما يدعم أيضًا تركيب بطاقة Memory card وشريحتي SIM في نفس الثقب، دون أن تتخلى عن أي منهما، ولكن لا يدعم الموبايل ميزة NFC للاتصال القريب أو الدفع الإلكتروني.

عيوب Realme C67