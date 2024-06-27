“سجل وأربح 1000000$ 💵” كيف اشترك في مسابقة الحلم 2024.. الخطوات وأرقام الاشتراك

مسابقة الحلم من أهم وأبرز المسابقات التي يهتم بها الكثير من الأشخاص وتزايد البحث عن معرفة كيف اشترك في مسابقة الحلم 2024 للفوز بجوائز مادية كبيرة تصل إلى 100,000$، حيث أعلن مقدم البرنامج مصطفى الأغا عن مسابقة الحلم لهذا العام لذلك من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في مسابقة الحلم بالإضافة إلى أرقام الاشتراك في المسابقة.

كيف اشترك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالمبلغ المالي المقدم من البرنامج وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة الآتية:

في بداية الأمر قم بإرسال رسالة نصية بها كلمة حلم باللغة العربية أو عرض الإنجليزية Dream على الرقم الخاص لبلدك.

بعد ذلك ستصلك أسئلة عامة عليك الإجابة عليها.

ثم تصلك رسالة نصية تؤكد على انضمامك لمسابقة الحلم بنجاح.

مواعيد سحب مسابقة الحلم 2024

جاءت مواعيد السحوبات للعام الجديد على النحو التالي:

في منتصف يونيو وآخر شهر ديسمبر يتم السحب على الجائزة الكبرى تقدر بنحو مليون دولار.

وفي كل أول يوم خميس من الشهر الميلادي يتم السحب على جائزة 100,000 دولار.

ويتم السحب على جائزة بقيمة 5000 دولار كل يوم سبت.

بجانب الإعلان عن عدد كبير من الفائزين بجوائز إضافية تبلغ نحو 3,800,000 دولار.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تزايد البحث عن معرفة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم حيث يمكن الاشتراك من مختلف أنحاء العالم من خلال الاتصال على الأرقام

التالية: