لا تفوت هذه الفرصة! استبدل اكواد فري فاير الجديدة واحصل على هدايا رائعة!

دائمًا ما يحتاج مستخدمين فري فاير إلى أكواد مجانية وحصرية وغير مستعملة، حتى يحصلوا من خلالها على مميزات مثل: الرقصات والأسلحة وزيادة عدد المجوهرات، والوصول أيضًا إلى مستويات متقدمة من Free Fire، ولكن يجب أن تستبدل هذه الكودات من الموقع الرسمي “جارينا” للعبة فري فاير، ومن خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل، سنوضح لكم خطوات الشحن الجواهر مع ذكرنا لأحدث الكودات.

أكواد فري فاير للجواهر مجانًا

سنعرض لكم جدولًا فيما يلي يوضح لكم أكواد فري فاير مع عدد الجواهر التي ستحصلون عليها من خلاله:

عدد الجواهر الكود 100 جوهرة AQWDVRWFVTEFL 50 جوهرة TY9M2GF14FGKRR 523 جوهرة KJHFDKJDGFKJHDSG 444 جوهرة DSFSDVEFVXSVVVS

أكواد رقصات فري فاير 2024

يبحث الكثير من عشاق Free Fire عن أحدث الأكواد الخاصة بالرقصات، لكي تكون اللعبة أكثر حماسًا، إليك أحدث هذه الكودات:

DANCE-FF2R-3STU-4VWX.

DANCE-FFAB-1CDE-2FGH.

DANCE-FF34-5GH6-7IJK.

DANCE-FF8L-9MN0-1OPQ.

أكواد فري فاير المجانية

الآن يمكن لجميع لاعبي فري فاير من كل أنحاء العالم، استخدام أكوادها بشكل مجاني، وهي أكواد حصرية وغير مستعملة، كما يمكن استبدالها بكل سهولة عن طريق موقع Garena، وتعمل هذه الأكواد على تطوير مستوى أداء اللاعب حتى يصل للمراحل المتقدمة من اللعبة، إليكم الأكواد المجانية للعبة Free Fire:

EDF KOJO HDW

WE KUTUNGGU

RFG GFDHH

WOTRUGUFWJ98ERF

FKUJWSGUIY4I58T

VIOUE56R7TGIDWU

OUEI 6T7 FEUIRKJIT GFHJ

KOEUITR87ERUIOTH

FKLUWEIRTGSHUEF

DSFL KHOEI UTFS

FFG VBC BVSD

JKWEYDFYJJWSAG

OLDIFHYUSDW67FSHD

كيف تشحن جواهر فري فاير مجانا عن طريق ID؟

يسهل شحن جواهر لعبة Free Fire مجانًا من خلال الآي دي، وهي كالتالي: