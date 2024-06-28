اختر اسمك القوي من بين أفضل اسماء ببجي!

تبحث فئة كبيرة من الشباب والبنات عن أسماء مزخرفة للعبة PUBG Mobile، وذلك لأنها تجعلهم يبدون بمظهر مميز بين أصدقائهم، كما يفضلون أيضًا الأسماء المزخرفة باللغتين الإنجليزية والعربية، ومن خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل، سنذكر لكم أسماءًا مزخرفة وعادية لتناسب كل الأذواق والشخصيات.
أسماء ببجي Pubg حديثة بالعربي
يرغب الكثير من الشباب في الحصول على أسماء مميزة لهم، أثناء لعبهم PUBG Mobile، وفيما يلي سنعرض لكم مجموعة متنوعة للأسماء باللغة العربية:
- الجوكر
- قاهر الاعداء
- كلاشينكوف
- بيكاتشو
- الاسطورة
- جنرال
- الجلاد
- الحان الموت
- الثعلب
- الصقر
- الحوت
- الزعيم
- هازارد
- ابليس
- القبضاي
- المرعب
- جيفارة
- المنسي
- ساحلكم
- المشبوه
- موسوي
أسماء ببجي مزخرفة عربي
- بـرزان☪︎.
- گوجيً.
- هــوٌلــاس.
- تغلبني.
- المرعب.
- مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې.
- مـكـامـش ツ.
- ★سہنيہكُہرز★
- الأسطوره.
- aغضبانa.
- حناش.
- 『أبن』ألعقدة.
- مـكـامـش ツ.
- حُنَيَنَُه.
- الحوت.
- 〆الملكه.
- ꧁༒☬اسمك☬༒꧂.
- نۣۗہكۣۗہدُيۣۗہهۣۗہ.
- موسوي.
- ◥ᖫاسمكᖭ◤.
- وــّهم.
- ☁✨اسمك✨☁.
- ايفان.
- جينرال.
- ٲٳسسسوَ(TXT).
- Мафия.
- هازارد.
- أمہ كہيہأن.
- ☆مجرمه♧.
- دموع.
- ツ الجلادツ.
- النسرツ.
- ڪيـَٰــكـُُـٰهہ.
أسماء ببجي مزخرفة انجليزي
- ĐàŔkツCÀMPER
- ꧁༺ß༻꧂
- MOJREM
- 〆KTG๛HAMODAツ
- •● athoOry
- – нємo .. ]
- ༒єℓ нιттℓєя
- ꧁༒☬Rami☬༒꧂
- ◥꧁དβαd°₳s§ཌ
- ¦≈¦≈¦ śњǿśњǿ ≈
- F๖ۣۜℜΘSTKILLE๖ۣۜℜ
- ツm『MUSAP』
- M U N A.
- ꧁དDevilツDadཌ꧂
- ꧁༒༻☬དཌ☬༺༒꧂
- ßãđßóÿ.
- DEADPØØL
- SOUL々MORTAL.
- DEADPØØL.
- ꧁༒☬star☬༒꧂
- ๕ۣۜZΞUS™.
- kdkenen:D]
- RAY.
- {ấḑēĿ
- ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
- Mr.devil.
- ⫷やU๖ۣۜßǤ⫸
- ▥φU฿G?
- ꧁༒☬sunny☬༒꧂
- ๓ฮℓő๑őќฮ
- BŁΛCKŠTØŔM
- HAIDAR.
- ÆツRONIT
أسماء ببجي موبايل للبنات
سنقدم لك فيما يلي أشهر أسماء البنات في لعبة ببجي موبايل:
- قطر الندى
- زهرة العذاب
- عبير الزهور
- الجوهرة المفقودة
- جنة الريحان
- همسة عتاب
- دموع القمر
- أنا دلوعة ماما
- أميرة بأخلاقي
- بسكوتة وضحكتي حدوتة
- دموع غامضة
- الجوهرة المكنونة
- الضحكة المنيرة
- صمت وكبرياء
- حكايتى انتهت
- أنا الأصل
- الصوت الحزين