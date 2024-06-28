اختر اسمك القوي من بين أفضل اسماء ببجي!

تبحث فئة كبيرة من الشباب والبنات عن أسماء مزخرفة للعبة PUBG Mobile، وذلك لأنها تجعلهم يبدون بمظهر مميز بين أصدقائهم، كما يفضلون أيضًا الأسماء المزخرفة باللغتين الإنجليزية والعربية، ومن خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل، سنذكر لكم أسماءًا مزخرفة وعادية لتناسب كل الأذواق والشخصيات.

أسماء ببجي Pubg حديثة بالعربي

يرغب الكثير من الشباب في الحصول على أسماء مميزة لهم، أثناء لعبهم PUBG Mobile، وفيما يلي سنعرض لكم مجموعة متنوعة للأسماء باللغة العربية:

الجوكر

قاهر الاعداء

كلاشينكوف

بيكاتشو

الاسطورة

جنرال

الجلاد

الحان الموت

الثعلب

الصقر

الحوت

الزعيم

هازارد

ابليس

القبضاي

المرعب

جيفارة

المنسي

ساحلكم

المشبوه

موسوي

أسماء ببجي مزخرفة عربي

بـرزان☪︎.

گوجيً.

هــوٌلــاس.

تغلبني.

المرعب.

مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې.

مـكـامـش ツ.

★سہنيہكُہرز★

الأسطوره​.

aغضبانa.

حناش.

『أبن』ألعقدة.

مـكـامـش ツ.

حُنَيَنَُه.

الحوت.

〆الملكه.

꧁༒☬اسمك☬༒꧂.

نۣۗہكۣۗہدُيۣۗہهۣۗہ​.

موسوي.

◥ᖫاسمكᖭ◤.

وــّهم.

☁✨اسمك✨☁.

ايفان.

جينرال.

ٲٳسسسوَ(TXT).

Мафия.

هازارد.

أمہ كہيہأن.

☆مجرمه♧.

دموع.

ツ الجلادツ.

النسرツ.

ڪيـَٰــكـُُـٰهہ.

أسماء ببجي مزخرفة انجليزي

ĐàŔkツCÀMPER

꧁༺ß༻꧂

MOJREM

〆KTG๛HAMODAツ

•● athoOry

– нємo .. ]

༒єℓ нιттℓєя

꧁༒☬Rami☬༒꧂

◥꧁དβαd°₳s§ཌ

¦≈¦≈¦ śњǿśњǿ ≈

F๖ۣۜℜΘSTKILLE๖ۣۜℜ

ツm『MUSAP』

M U N A.

꧁དDevilツDadཌ꧂

꧁༒༻☬དཌ☬༺༒꧂

ßãđßóÿ.

DEADPØØL

SOUL々MORTAL.

DEADPØØL.

꧁༒☬star☬༒꧂

๕ۣۜZΞUS™.

kdkenen:D]

RAY.

{ấḑēĿ

꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂

Mr.devil.

⫷やU๖ۣۜßǤ⫸

▥φU฿G?

꧁༒☬sunny☬༒꧂

๓ฮℓő๑őќฮ

BŁΛCKŠTØŔM

HAIDAR.

ÆツRONIT

أسماء ببجي موبايل للبنات

سنقدم لك فيما يلي أشهر أسماء البنات في لعبة ببجي موبايل: