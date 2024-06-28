صلاح الدين الجزء الثاني .. موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي عبر جميع القنوات الناقلة لها

موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي يبحث عنه عدد كبير من المتابعين حيث يعد هذا المسلسل من أكثر المسلسلات التركية متابعة وتقوم العديد من القنوات بعرض حلقاته، ويروي هذا المسلسل قصة قائد مسلم عظيم تمكن من توحيد صفوف الأمة والانتصار على الصليبيين واسترجاع بيت المقدس من قبضتهم، وفي السطور التالية نوضح موعد عرض حلقات هذا المسلسل وتردد القنوات الناقلة له.

موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي

يرغب الكثير من المتابعين في التعرف على موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي، حيث يمتلك هذا المسلسل قاعدة جماهيرية كبيرة في تركيا والشرق الأوسط، فهو يعد واحدًا من أبرز المسلسلات التاريخية، ويتناول المسلسل الأحداث حول تحرير المسجد الأقصى من الصليبيين في إطار من الدراما والتشويق، وتزداد معدلات البحث عن مواعيد عرض حلقاته والقنوات الناقلة لها.

ومن المقرر أن تذاع هذه الحلقة بشكل حصري على قناة TRT 1 التركية بعد الانتهاء من تصوير الحلقة الأولى من الموسم القادم، وهناك تكهنات بأن الحلقة الجديدة ستعرض في شهر سبتمبر القادم أو شهر أكتوبر بحد أقصى، وسيتم الإعلان عن مواعيد وأيام عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

بعد أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي، يمكنك متابعة جميع الحلقات الخاصة بالجزء السادس من هذا المسلسل مترجم باللغة العربية الفصحى وبجودة عالية عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية، ويمكن تنزيلها على جهازك عبر هذه الترددات:

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

تردد القناة: 12034

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل التصحيح: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الفجر عرب سات