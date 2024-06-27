“بصيغة Pdf في عموم العراق” أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

العديد من المواطنين في العراق يتطلعون إلى أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بطرح العديد من المبادرات ومن ضمنها الرعاية الاجتماعية لأصحاب الدخل المحدود والمنخفض بهدف مد يد العون لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أوضحت وزارة العمل أن كشوفات اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية سيتم رفعها عبر موقع الوزارة الإلكتروني ليتمكن كافة المواطنين في مختلف محافظات العراق من الاستعلام عن أسمائهم ومعرفة إذا كانوا من المقبولين أم لا.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص وزارة العمل العراقية.

قم بكتابة كود التحقق المرئي.

بعد ذلك اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر استعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة الأخيرة.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك كشوفات بأسماء المقبولين.

شروط الحصول على الوجبة الاخيرة

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وجاءت الشروط على النحو التالي: