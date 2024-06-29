تحديث واتس أب جولد APP ضد الحظر (ابديت جــــامد ⭐⭐⭐⭐).. اتسابــــق قبل الكل وفك بلوك رقمك

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تحديث واتس أب جولد APP ضد الحظر (ابديت جــــامد ⭐⭐⭐⭐).. اتسابــــق قبل الكل وفك بلوك رقمك
تحديث واتس أب جولد APP ضد الحظر (ابديت جــــامد ⭐⭐⭐⭐).. اتسابــــق قبل الكل وفك بلوك رقمك

تحديث واتس أب جولد هو اصدار مطور من أبو عرب للإصدار الرسمي، ولكنه محمل بالعديد من المميزات والإمكانيات التي جعلته يتفوق بين باقي التطبيقات، وقد أصبح هذا الاصدار الأكثر شهرة بين باقي التطبيقات حيث يعتبر أحد برامج المرسلة المجاني المتوفرة والتي يمكن تنزيلها على العديد من الأجهزة مثل الأيفون والاندرويد وXiaomi، وسنوافيكم بكافة التفاصيل والمميزات المتوفرة في هذا التحديث خلال سطور هذا المقال.

تحديث واتس أب جولد

يعتبر تحديث واتساب أب جولد من أفضل النسخ التي تم تطويرها، حيث يتميز هذا التطبيق بالمميزات التالية:

  • أصبح تحديث واتس اب جولد ضد الحظر، بحيث لا يتمكن أحد من حظرك عند استخدامه.
  • كما يوفر هذا الاصدار ميزة الرد التلقائي على الرسائل.
  • وأيضا يمكنك بأن تقوم بجدولة الرسائل الى وقت معين تقوم أنت بتحديده.
  • كما يعتبر تنشيط الوضع الليلي حصريًا في إصدار تحديث WhatsApp Gold.
  • القدرة على إدخال نص يصل إلى 250 حرفًا في المحادثات.
  • تستطيع أيضا من خلال التطبيق أن تقوم بإنشاء حالات قصيرة تصل إلى 255 حرفًا.
  • وأيضا تستطيع تنزيل حالات جهات الاتصال وحفظها في ذاكرة الجهاز الخاص بك.
  • يستطيع مستخدمي هذا التحديث القيام بارسال ملفات فيديو تصل إلى 50 ميجابايت.
  • وايضا ارسال ملفات صوتية تصل إلى 100 ميجا بايت.
  • يتوفر في التطبيق متجر للثيمات تستطيع من خلاله اختيار الثيمات التي تتناسب معك.

تفاصيل تحديث واتساب الذهبي

اسم التطبيقواتساب الذهبي 2024
رقم النسخةV11.45
الحجم72 MB
إصدار الأندرويدandroid 4
المطورأبو عرب
التحديث الأخيرمنذ يوم

وضع الشبح في واتساب جولد

يمكن من خلال تحديث واتس أب جولد أن تقوم بتفعيل وضع الشبح، هذا الوضع لا يستطيع أحد عند تفعيله أن يعرف موعد آخر اتصال لك بالانترنت، وكذلك يتم الغاء جاري الكتابة وجاري ارسال مقطع صوتي، وأيضا إلغاء علامتي صح الزرقاء التي تشير الى أنك قد قمت بفتح الرسائل وقراءتها، كل هذه المميزات وأكثر موجودة في تحديث واتساب الذهبي الجديد، وهي ما جعلته الأكثر خصوصية بين باقي التطبيقات، وجعلت الكثير من مستخدمي تطبيقات الدردشة يقومون بالبحث عنه.

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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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