تحديث واتساب الأخضر APP ضد الحظر (ابلود جـــــامد ⭐⭐⭐).. اتسابق قبل الكــل وامتلكه علي جهازك

تحديث واتساب الأخضر هو نسخة معدلة من الواتساب العادي تتيح للمستخدمين الاستفادة من مميزات عديدة وتحسينات معدلة جعلته الأفضل بالنسبة للكثير من مستخدميه، ويعد تطبيق واتساب من أكثر تطبيقات الدردشة استخداما في العالم، ولهذا وجدنا الكثير يبحثون عن مواصفات هذا التطبيق وما يحمله من تعديلات، وسنقوم بتسليط الضوء على المميزات التي يمتلكها التحديث الجديد خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

تحديث واتساب الأخضر

يحتوي تحديث واتساب الأخضر على تحسينات تجعل تجربة استخدامه راحة وخصوصية، حيث تتمثل مميزات هذا التحديث في الآتي:

يمكن من خلال هذا التطبيق تحديد واجهة المستخدم، حيث بإمكانك تغيير الألوان والخلفيات كما تشاء.

إرسال الملفات الكبيرة بسعة تصل إلى 100 ميجابايت.

اخفاء آخر ظهور لك وإلغاء متصل الآن وجاري الكتابة.

امكانية قفل التطبيق بكلمة مرور أو بصمة اصبع.

إيقاف الانترنت على الواتس اب الأخضر دون غيره من التطبيقات الأخرى.

كما يمكن أيضا استرجاع الرسائل التي تم حذفها من المرسل.

إرسال عدد غير محدود من الرسائل لجهات الاتصال، مع امكانية تحويل 300 رسالة في المرة الواحدة.

مع امكانية استخدام الوجوه والرموز التعبيرية القديمة.

التغيير بين الثيمات التي يوفر متجر التطبيق.

من خلال استخدام هذا التحديث يمكن ترجمة الاتصالات والنصوص عبر العديد من اللغات.

القدرة على اخفاء انك شاهدة الحالة .

امكانية حذف الرسائل من كلا الطرفين في أي وقت.

وكذلك القدرة على إلغاء علامة صح الزرقاء التي تؤكد قراءة الرسائل.

طريقة تنزيل واتساب الأخضر الرسمي

بعد الاعلان عن المميزات العديدة التي يمتلكها تحديث واتساب الأخضر، الا أننا ننصح بتنزيل الواتساب الرسمي، والتي تكون طريقة تثبيته بالشكل التالي: