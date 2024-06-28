تنزيل تحديث انستا باي apk nstaPay ⭐⭐⭐⭐ مجانـــا بطريقة أمنة 100%.. اخر اصدار يزيد من خصوصيتك

يتساءل عدد كبير من الأشخاص الذين يريدون تحويل لحظي للأموال عن تحديث انستا باي، حيث تم اطلاق هذا التطبيق من بنوك مصر، ويعمل هذا التطبيق على ربط الحسابات والقيام بتحويل الأموال واستقبالها بشكل فوري دون الحاجة الى الذهاب إلى مقر البنك، حيث يمكن من خلال هذا التطبيق تحويل نحو 70 ألف جنيه في المعاملة الواحدة، وسنوافيكم بكافة التفاصيل الخاصة بهذا التحديث خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

تحديث انستا باي

يعتبر تحديث انستا باي من أفضل التطبيقات التي يمكن تحويل الأموال واستقبالها من خلاله دون الذهاب الى البنك أو أي تعاملات ورقية، ويتم ذلك من خلال رقم الهاتف أو عنوان الدفع اللحظي، كما يتميز هذا التطبيق بالأمان حيث توفر لك واجهة التطبيق التعرف على جميع التحويلات المالية التي تقوم بها بسهولة، كم تستطيع أيضا معرفة الرصيد المتبقي بعد عملية التحويل أو قبلها، ويمكن من خلال التطبيق أيضا أن تقوم بتحويلات لأي جمعية أو مؤسسة خيرية أيضا ولا يقتصر على معاملات الأشخاص بين بعضهم البعض فقط.

حدود السحب في تحديث انستا باي

أعلن البنك المركز عن الحد الاقصى للسحب في تطبيق انستا باي، بعد أن اعلن عن تأجيل فرض رسوم على تطبيق “إنستا باي” إلى أجل غير مسمى، على أن يكون بالشكل التالي:

تم تحديد الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه.

كما يكون الحد الأقصى للمعاملة اليومية 120 ألف جنيه.

أما بالنسبة للحد الأقصى للمعاملة الشهرية 400 ألف جنيه.

طريقة تحويل الأموال على انستا باي

أكد البنك المركزي عن اتاحة عمليات تحويل الأموال على تحديث انستا باي على مدار 24 ساعة، مع تطبيق خصوصية المعلومات وحماية حقوق العملاء، ويكون طريقة تحويل الأموال في هذا التطبيق بالشكل التالي: