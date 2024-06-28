موقع استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا results.mlazemna.com استعلم هنا

استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا من أهم الموضوعات التي تشغل ذهن الطلاب وذويهم في هذه الفترة حيث تسيطر عليهم الكثير من مشاعر الخوف والقلق بسبب ترقب الإعلان عن هذه النتيجة، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة الماضية أنه حتى هذه اللحظة لا تزال أعمال التصحيح والتدقيق مستمرة وتتم على مستوى عالٍ من الدقة والشفافية، وبمجرد أن تنتهي سيتم اعتماد النتيجة ورفعها على المواقع الرسمية حتى يتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بكل سهولة ويسر، ونوافيكم بأهم التفاصيل عن هذا الموضوع في السطور التالية.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا

يستطيع جميع الطلاب استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الرسمي، حيث أنه يتيح هذه الخدمة للطلاب من عموم محافظات العراق، وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية البسيطة الموضحة في السطور التالية:

في البداية، قم بالذهاب إلى ملازمنا.

أو التوجه إلى رابط موقع نتائجنا.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

حدد الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط.

سجل اسم الطالب الرباعي والرقم الامتحاني.

اختر المحافظة التابعة له.

في حال تم الإعلان عن النتيجة، ستجد زر التنزيل مفعل.

قم بالنقر عليه حتى يتم تحميل نتيجة الطالب بالتفصيل.

نتائج الثالث متوسط 2024 وزارة التربية العراقية

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 وزارة التربية العراقية، وهو الموقع الرسمي باتباع هذه الخطوات البسيطة: