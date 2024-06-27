تعرف على موعد الحلقة 165 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الجديد عبر القنوات الناقلة لها

موعد الحلقة 165 من مسلسل المؤسس عثمان من أهم الموضوعات التي تشغل جمهور الدراما التركية في هذه الفترة حيث إن هذا المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا، ويترقب المتابعون موعد عرض الحلقة الجديدة التي ستحتوي على الكثير من المجريات والأحداث المشوقة، ونوضح في السطور التالية موعد عرضها هذه الحلقة التي تعتبر أول حلقات الموسم الجديد والمنتظر لهذا المسلسل، كما نوضح تردد القنوات الناقلة لها سواء باللغة العربية أو اللغة التركية على مختلف الأقمار الصناعية.

موعد الحلقة 165 من مسلسل المؤسس عثمان

يرغب ملايين المتابعين في التعرف على موعد الحلقة 165 من مسلسل المؤسس عثمان حيث سيتم عرضها على قناة ATV التركية، وهي من الحلقات المرتقبة التي سيتم عرضها بعد انتهاء تصويرها في شهر سبتمبر القادم، وقد أكدت القناة على انتهاء الموسم الخامس من هذا المسلسل وفي الوقت الحالي يتم الاستعداد والتحضير للموسم الجديد الذي سيبدأ عرض حلقاته في شهر سبتمبر القادم، وسيبدأ بالحلقة رقم 165، كما سيتم عرض حلقة واحدة من هذا المسلسل كل يوم أربعاء عند تمام الساعة 8:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

بعد أن وضحنا موعد الحلقة 165 من مسلسل المؤسس عثمان وأنها ستُذاع في شهر سبتمبر القادم لتكون أولى حلقات الموسم الجديد، يجب أن نوضح تردد قناة ATV الناقلة له وترددها كالتالي:

تردد قناة atv التركية على تركسات

القمر الصناعي: ترك سات.

تردد القناة: 11628.

جودة القناة: HD.

معامل التصحيح: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 12034.

معامل التصحيح: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات