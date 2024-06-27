OpenEMIS Core.. رابط منصة اوبن ايمس.. إستخراج علامات الطلاب في الأردن 2024

رابط منصة اوبن ايمس، من بين المنصات التعليمية البارزة داخل الأردن، تبرز منصة أوبن إيمس التي أطلقتها وزارة التعليم الأردنية، وذلك بهدف توفير جميع الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور، تأتي هذه الخطوة استجابة للتحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، حيث تسهم المنصة بشكل كبير في توفير الوقت والجهد للطلاب من خلال تقديم دروسهم وإجراء الاختبارات وعرض النتائج على الفور، مما يعفيهم من الحاجة إلى حضور المدرسة بشكل يومي.

بفضل واجهته السهلة والمباشرة، تمكن الطلاب من التواصل مع معلميهم بشكل فعال ما يعزز من مستوى التفاعل والتعلم الشخصي، كما تشجع المنصة على تطوير الحوار وبناء علاقات ودية بين الطلاب والمعلمين ما يعزز من جودة التعليم وفاعليته.

رابط منصة اوبن ايمس

للبدء يمكن الوصول إلى منصة أوبن إيميس عبر محرك البحث جوجل على هاتفك ابدأ بالبحث عن كلمة رابط منصة اوبن ايمس ثم قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة بمجرد الوصول إلى الموقع يجب عليك التسجيل في الحساب الخاص بك.

أولا اكتب اسمك كمستخدم في الخانة المتاحة لذلك. ثم، سجل كلمة مرور قوية لضمان خصوصية بياناتك. بعد ذلك حدد اللغة التي تفضل أن يعمل بها النظام سواء باللغة العربية أو الإنجليزية. بعد اكتمال عملية التسجيل إنقر على كلمة تسجيل الدخول للاطلاع على علامات الطلاب، حدد السنة الدراسية التي يدرس فيها الطالب ثم انقر على خيار عرض النتيجة. سيتم عرض العلامات الدراسية بشكل فوري مما يساعد في متابعة تحصيل الطلاب بكل يسر وسهولة.

خدمات منصة أوبن إيمس

بعد التسجيل الصحيح على منصة أوبن إيميس يمكن الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة للطلاب وأولياء الأمور: