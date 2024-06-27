“هيفرحوا ويغنوا”.. ضبط تردد قنوات الاطفال 2024 “طيور الجنة، وناسة، سبيس تون” لمشاهدة مسلسلات وافلام الكرتون واغاني الاطفال

تردد قنوات الاطفال 2024، يبحث الالاف من الاباء والامهات عن تردد قنوات الاطفال 2024 التي تعد أحد أشهر وسائل التسلية التي يلجأ إليها الاطفال على مدار اليوم للتسلية خاصة في فترة الاجازة، حيث تقوم تلك القنوات بعرض مجموعة جميلة من أجمل مسلسلات وافلام الكرتون التي من انتاج شركة ديزني والتي تعلمهم وتكسبهم الكثير من الصفات الحسنة بطريقة بسيطة تتناسب مع اعمارهم وتفكيرهم، واليكم طريقة تنزيل تلك القنوات.

تردد قنوات الاطفال 2024

يمكنك استقبال تردد قنوات الاطفال 2024 بسهولة على جهاز الريسيفر الخاص بك بسهولة ودون الاستعانة بفني، فتلك القنوات تعتبر من أهم الوسائل التي تمدهم بالمعلومات المناسبة لأعمارهم، كما أنها تعتبر وسيلة ترفيهية ترسم السعادة والبهجة على وجوههم، كما تقوم القناة بعرض مجموعة من الاغاني الجميلة التي يستخدم فيها الرسوم المتحركة مثل:”امورتي الحلوة، ماما زمانها جاية، القطة المشمشية،…”، واليكم تردد قنوات الاطفال الجديدة 2024:

تردد قناة طيور الجنة:

التردد الخاص بالقناة: 11310.

الاستقطاب الخاص باتجاه القناة: أفقي.

معدل الترميز لقناة طيور الجنة: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ماجد:

تردد قناة ماجد: 11411

الاستقطاب الخاص باتجاه القناة: أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

القمر الصناعي: القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة سبيس تون:

تردد القناة: 11277.

الاستقطاب الخاص باتجاه القناة: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة وناسة:

تردد القناة:11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سبونج بوب:

التردد: 11355.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

قناة كراميش

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة أطفال ومواهب:

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

طريقة تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024

أما عن طريقة تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024 فهي كما يلي: