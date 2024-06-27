نتيجتك الان.. عرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 جميع الكشوفات pdf في محافظات العراق عبر موقع epedu.gov.iq

في بيان رسمي وعاجل قبل ساعات، أعلنت وزارة التربية العراقية، عن ظهور نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في بداية الأسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة التي دامت لأكثر من شهر، مع العلم أن المؤشرات مبشرة لجميع الطلاب والطالبات، مع الرأفة في عمليات التصحيح وفقًا لما نوهت له وزارة التربية العراقية، حتى أن النتائج سيتم العمل على رفعها في صيغة pdf، ليسهل القيام بإستخراجها والتعرف على النتائج المتحصل عليها.

اعتراضات نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن فتح باب الإعتراضات على نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في مختلف المحافظات العراقية سيكون بعد رفع النتائج مباشرة، ليتم العمل على تسجل كافة الطلبات للراغبين في تقديم اعتراضات على المواد الخاصة بهم، إضافة إلى إعادة رفع الكشوفات الخاصة بنتائج الإعتراضات مرة أخرى عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية وكذلك موقع نتيجة نت الإلكتروني.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط

وعن الخطوات التي يمكنك اتباعها لكي تتمكن من الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول، وفقًا لما يلي:-