مرتبات حلوة بتوصل لـ 10 بواكي ونص.. وظائف خالية اليوم وفقا لما وضعته وزارة العمل من شروط في 17 محافظة

أعلنت وزارة القوي العاملة عن وظائف خالية اليوم خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، حيث يتم نشر فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص في المحافظات، ودعت الوزارة الشباب الإقبال على العمل في مجالات القطاع الخاص كما تقوم الدولة بتوفير برامج تدريب مهني بشكل مجاني بهدف تأهيل الشباب على الوظائف التي يطلبها سوق العمل، ونقدم اليكم موعد التقديم والتخصصات المطلوبة من خلال سطور هذا المقال.

وظائف خالية اليوم

أكد وزير القوي العاملة حسن شحاتة في بيان صحفي أن الوزارة تلقت طلبات التوظيف من 45 شركة بالقطاع الخاص في عدة محافظات، ويوجد نحو 3126 وظيفة متوفرة في تخصصات مختلفة كما يوجد منها لأصحاب الهمم براتب مجزي والتي يتم مناقشتها خلال المقابلة الشخصية بالإضافة إلى التأمين الصحي، وصرح الوزير بأنه يتم إصدار نشرة التوظيف كل 15 يوما عبر الإدارة العامة للتشغيل، والتخصصات المطلوبة للتوظيف كما يلي:

محاسبين.

مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج.

مسئول سلامة وصحة مهنية.

مسئول ائتمان.

باحث اجتماعي.

أخصائي تمويل.

سكرتارية وأعمال إدارية.

مشرف خطوط انتاج.

مراقبين جودة.

فنيين في جميع التخصصات.

سائقين رخصة أولي وثانية.

أفراد أمن.

موعد التقديم على وظائف وزارة القوي العاملة

أكدت وزارة العمل أن فتح الباب للتقديم على وظائف خالية اليوم التي نشرت عبر نشرة التوظيف نصف الشهرية تبدأ من يوم الخميس 27 يونيو حتى نهاية شهر يوليو 2024، وذلك عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل أو التوجه إلى مكتب الادارة العامة للتشغيل في مقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو التواصل مع أرقام الشركات المرفقة مع البيان.

وظائف خالية اليوم محافظة القاهرة والجيزة

أعلنت شركة كازيون عن فتح باب التسجيل على وظائف خالية للعمل في مخازن الشركة وسائقين رخصة درجة أولي وثانية بالقاهرة والجيزة، والوظائف المتاحة برواتب مجزية وعقد عمل مطابق للقانون المصري بالإضافة إلى بدلات وتأمين صحي واجتماعي واليكم الشروط المطلوبة للتقديم على الوظيفة كما يلي: