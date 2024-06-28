ملحمة تاريخية.. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء 6 Kurulus Osman والقنوات الناقلة

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء 6 يعتبر واحدا من أفضل المسلسلات التركية الحالية ،حيث ينتظر الجمهور بشغف مشاهدة الحلقات الجديدة، بما في ذلك الحلقة 165 التي من المقرر عرضها اليوم توقف عرض المسلسل الأسبوع الماضي بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، مما زاد من شغف المشاهدين لمتابعة الأحداث الجديدة ومعرفة مسار عثمان بن أرطغرل الذي جاء لتطوير دولة الدولة العثمانية

المسلسل يتميز بسرد تاريخي مثير يروي قصة عثمان بن أرطغرل وتأسيسه للدولة العثمانية مع التركيز على الصراعات والتحديات التي واجهته خلال هذه الفترة المهمة من التاريخ الإسلامي، يتطرق المسلسل إلى تفاصيل حياة عثمان ومساعيه لبناء إمبراطورية تاريخية ما يجعله محط اهتمام الجماهير التي تبحث عن دراما ملحمية تحاكي الأحداث التاريخية بدقة وإثارة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء 6

يترقب العديد من المشاهدين موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء 6 التي عرضت أمس الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024، يعرض المسلسل على قناة ATV التركية التي تقدم البث المباشر للحلقات بجودة صوت وصورة ممتازة تبدأ الحلقة باللغة التركية في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، بعد ذلك تقوم قناة الفجر الجزائرية بإعادة عرض المسلسل مترجما إلى اللغة العربية في اليوم التالي الخميس، لتلبية رغبات عشاقه ومحبيه في العالم العربي.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

يتم نقل مسلسل قيامة عثمان بشكل واضح جدا عبر عدد كبير من القنوات ومن بين أهمها:

تردد قناة مصر أم الدنيا

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12562

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: SD

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

يمكن أيضًا تنزيل القناة عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي: