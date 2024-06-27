استخرج كشف النقاط.. لينك نتائج البيام 2024 “شهادة التعليم المتوسط” عبر فضاء الأولياء والديوان الوطني

Shawadfi تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
استخرج كشف النقاط.. لينك نتائج البيام 2024 “شهادة التعليم المتوسط” عبر فضاء الأولياء والديوان الوطني
لينك نتائج البيام 2024 شهادة التعليم المتوسط

تعلن وزارة التربية الوطنية عن لينك نتائج البيام 2024 “شهادة التعليم المتوسط” عبر فضاء الأولياء والديوان الوطني، حيث أوضحت الوزارة أن جميع الطلاب الأحرار يمكنهم معرفة نتائجهم عبر الإنترنت عن طريق زيارة رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أما الطلاب المتمدرسون في النظام النظامي، فيمكنهم الحصول على نتائجهم واستخراج كشوف النقاط من خلال زيارة موقع فضاء الأولياء.

لينك نتائج البيام 2024 الديوان الوطني

تشهد أولياء أمور تلاميذ التعليم المتوسط في الجزائر حالة من التوتر والقلق بسبب انتظار نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط للعام الدراسي 2023-2024، وأعلنت وزارة التربية الوطنية أنه اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس 27 يونيو الجاري، سيتمكن جميع التلاميذ في جميع ولايات الجزائر من الاطلاع على نتائج الامتحانات.

للحصول على نتيجة شهادة التعليم المتوسط لعام 2024، يجب على ولي التلميذ اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر الرابط bem.onec.dz.
  • إدخال رقم التسجيل الخاص بالتلميذ.
  • إدخال الرقم السري المخصص.
  • حل العملية البسيطة المطلوبة (عادةً عملية جمع بسيطة للأرقام).
  • الضغط على مربع استظهار النتيجة لعرض نتيجة امتحانات شهادة التعليم المتوسط.

أكدت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن جميع التلاميذ المتمدرسين بشكل نظامي يمكنهم استخراج كشف النقاط الخاص بشهادة البيام من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع “فضاء أولياء التلاميذ“.
  • في حالة عدم التسجيل من قبل، يجب النقر على خيار “تسجيل جديد”.
  • بالنسبة للمستخدمين المسجلين سابقًا، يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.
  • عند الوصول إلى الواجهة الرئيسية للموقع، يجب إدخال بيانات ولي التلميذ.
  • بعد ذلك، النقر على خيار “نتائج أبنائي”.
  • اختيار الفصل الدراسي الثالث إذا كانت هذه هي الخطوة المطلوبة.
  • الإجابة على رمز السؤال كوسيلة للتحقق.
  • في النهاية، سيتم عرض كشف نقاط الطالب بشكل مباشر.
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معلومات الكاتب
Shawadfi

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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