قامت “وزارة التربية والتعليم” بالإعلان عن نتائج الطلاب سلطنة عمان لعام 2024، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي تمت تحت الإشراف الوزاري الكامل، وقالت الوزارة بأنه يمكن الحصول على النتائج إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة أو عبر تطبيق ولي الأمر، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان عبر تطبيق ولي الأمر ورابط التطبيق وكيفية تحميله.

نتائج الطلاب سلطنة عمان عبر تطبيق ولي الأمر

أتاحت “وزارة التربية والتعليم العمانية” لأولياء الأمور الفرصة في الاطمئنان على مستوى أبنائهم التعليمي من خلال تدشينها لتطبيق يعرف بـ “تطبيق ولي الأمر“، حيث يمكن أولياء الأمور من الحصول على درجات أبنائهم في الاختبارات طوال العام الدراسي بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة مما يوفر الوقت والجهد عليهم.

كما يمكن “تحميل تطبيق ولي الأمر” من خلال متجر جوجل بلاي لحاملي هواتف الأندرويد أو أبل ستور لحاملي هواتف الآيفون، وذلك بكتابة اسم التطبيق في خانة البحث ومن ثَمَّ الضغط على “تنزيل”، وبعد إدخال البيانات اللازمة يمكنك التفاعل مع إدارة المدرسة ومعرفة كل ما يخص أبناءك من درجات امتحانية وبالتالي معرفة مستواهم التعليمي.

الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان عبر تطبيق ولي الأمر

بعد أن عرفنا كيفية تحميل تطبيق ولي الأمر يمكن الاستعلام عن “نتائج الطلاب” من خلاله باتباع الخطوات التالية:

تثبيت التطبيق وتسجيل الدخول باسم مستخدم جديد.

ادخال كافة البيانات المطلوبة من “اسم المستخدم وكلمة المرور” والبريد الإلكتروني المفعل.

من القائمة الرئيسية يتم اختيار “نتائج الطلاب”.

تحديد المرحلة الدراسية للطلاب والعام والفصل الدراسي.

تحديد “المحافظة” التي ينتمي إليها الطالب.

ادخال بيانات الطالب والتأكد من صحتها.

الضغط على “استعلام” وسوف تظهر النتيجة أمامك.

الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان عبر موقع البوابة التعليمية

يمكن أيضًا الاستعلام عن نتائج الطلاب بسلطنة عمان من خلال “البوابة التعليمية” الإلكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية: