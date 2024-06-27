خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة للقبول على الجزائريين

في ظل الدعم المستمر من قبل الحكومة الجزائرية، لجميع مواطنيها من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، مما يُعانون من الحياة الاقتصادية البحتة، التي أثرت وبشكل كبير على حرياتهم في سد احتياجاتهم الأساسية، ليتم إطلاق بعض المبادرات المالية التي توفر لهم دعمًا ماديًا، يتم العمل على صرفه بشكل شهري، متمثل في “منحة البطالة”، حتى أن التقديم في هذه المنحة يكون إلكترونية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، ووفقًا لمجموعة من الشروط المعنية بطلب القبول في المنحة، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

ما هي طريقة التقديم في منحة البطالة للجزائريين؟

ولكي يسهل الأمر على جميع الجزائريين في التقديم إلى منحة البطالة، وطلب الالتحاق بالدعم الشهري المقدم من قبل الحكومة الجزائرية، فلابد من اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تنتقل وبشكل سريع إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم يُرجى القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الوكالة.

ليتم تقوم بإختيار “منحة البطالة”.

وعلى سبيل ذلك يمكنك تقديم كافة المعلومات الخاصة بالقبول في البطاقة.

مع مراعاة إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول.

ليتم التحقق من البيانات التي قمت بإدخالها.

حتى يتم النقر في نهاية الأمر على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط القبول في منحة البطالة وطلب التجديد

ولكي يتم قبولك وبشكل رسمي في منحة البطالة التي تقدمها الحكومة الجزائرية لجميع مواطنيها الغير قادرين على العمل، لابد من انطباق مجموعة من الشروط جاءت على النحو الأتي:-