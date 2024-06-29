الحق اصرف دلوقتي… متى موعد صرف معاشات شهر 7 وفقا لوزارة المالية

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أنه تم اتخاذ قرار بتقديم موعد صرف معاشات شهر7، بحيث يبدأ الصرف في بداية الشهر، وأوضح عوض أن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الحصول على مستحقاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وكافة فروع البريد المصري.

موعد صرف معاشات شهر 7

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي بأن صرف معاشات شهر يوليو 2024 سيبدأ يوم الاثنين 1 يوليو 2024، وأوضحت أن جميع المستحقين سيحصلون على زيادة بنسبة 15%، كما أعلن الرئيس سابقا يشمل هذا القرار أكثر من 11 مليون مستحق، وستتم عمليات الصرف عبر منافذ بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصرف الآلي، ومكاتب البريد في مصر.

متى يتم صرف رواتب العاملين في الحكومة

أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 ليصبح يوم الخميس 18 يوليو.

كما ذكر شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.

مشيرا إلى أن صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو سيكون في 18 من الشهر ذاته.

وأن المتأخرات ستصرف في أيام 8، 10، و11 يوليو.

أماكن صرف معاشات يوليو

يستطيع أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدة منافذ مختلفة، بما في ذلك ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية و فوري ومكاتب البريد المصري.

طريقة الاستعلام عن معلش شهر 7

كما توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن صرف المعاش باتباع الخطوات التالية: