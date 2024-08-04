emis.moe.gov.jo كيفية استخراج علامات التوجيهي 2024 بالأردن منصة اوبن ايمس

استخراج علامات التوجيهي 2024، تعد منصة أوبن إيمس أهم المنصات التعليمية في الأردن، والتي أطلقتها وزارة التعليم لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب، وقد سهلت لأولياء الأمور التعرف على مستوى أبناءهم في المدارس ومتابعتهم بكل سهولة من المنزل، كما أن المنصة تتيح النتائج الخاصة بالطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وقد أصبح بإمكان الطلاب تسجيل الدخول على المنصة والاستفادة من الكثير من الخدمات التي تقدمها، ولمعرفة كيفية استخدام المنصة في الإستعلام عن النتائج، تابعوا معنا.

كيفية استخراج علامات التوجيهي 2024 بالأردن

تسعى وزارة التعليم في الأردن على تعزيز الخدمات الرقمية واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، فقامت بطرح منصة أوبن إيمس بهدف تعليمي، والتي تساعد الطلاب في الحصول والبحث عن نتائجهم، وقد وفرت عليهم الوقت والجهد بدلًا من الانتقال إلى مدارسهم للتعرف على النتيجة والحصول على السعادة، وسنوضح لكم كيفية الاستعلام فيما يلي.

كيفية الإستعلام عن علامات طلاب الأردن 2024

وضحت منصة أوبن إيمس الجهود العظيمة التي تبذلها وزارة التعليم الأردنية من أجل تحسين العملية التعليمية داخل الدولة، وقد أصبح بإمكان الطلاب وأولياء أمورهم البحث عن النتائج من المنزل دون شقاء أو الذهاب إلى المدرسة، وإليكم الخطوات التي ينبغي إتباعها للاستعلام بشكل صحيح فيما يلي: