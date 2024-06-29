“وزراة التربية الوطنية الآن” رابط نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب men.gov.ma.. الف مبروووك للناجحين

Hossam تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“وزراة التربية الوطنية الآن” رابط نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب men.gov.ma.. الف مبروووك للناجحين

نتائج البكالوريا، وقد حددت وزارة التربية الوطنية في المغرب الموعد المؤكد الذي سيتم الإعلان فيه عن النتائج، ومن المقرر أن يكون ذلك في اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري وبالتحديد في تمام الساعة الثانية عشر ليلًا من اليوم الخامس والعشرين من يونيو، أما بالنسبة لنتائج البكالوريا للدورة الاستدراكية سيتم الكشف عنها الشهر القادم في اليوم التاسع عشر من يوليو، وللتعرف على النتائج تابعوا معي السطور التالية.

رابط نتائج البكالوريا 2024 بالمغرب

يمكن الاطلاع على نتائج البكالوريا في المغرب من خلال مراكز الامتحان، وبجانب ذلك فقد طرحت الوزارة بعض المواقع الإلكترونية التي يمكن من خلالها الاستعلام وبكل سهولة من المنزل، وإليكم أبرز المواقع فيما يلي:

نتائج البكالوريا عبر وزارة التربية الوطنية

يمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا عبر موقع وزارة الوطنية، وإليكم الخطوات اللازم إتباعها للاستعلام فيما يلي:

نتائج الباكالوريا 2024 taalim.ma

أتاحت الوزارة التعرف على نتيجة البكالوريا عبر البريد الإلكتروني، وإليكم كيفية الاستعلام فيما يلي:

  • الدخول عبر البريد الإلكتروني www.taalim.ma للتعرف على النتيجة.
  • كما أنه متاح استخدام البريد الإلكتروني www.office.com للاستعلام أيضًا.

الاستعلام عن نتائج الباكالوريا عبر خدمة SMS

يمكن للمترشحين لاختبارات البكالوريا التعرف على نتائجهم عبر الهاتف، وذلك وفق ما يلي:

  • لابد من الدخول إلى موقع مسار متمدرس.
  • ثم الدخول إلى البيانات الشخصية على الموقع وإضافة رقم هاتف مفعل.
  • وفي حين إصدار النتائج سيتم إرسال رسالة SMS بها نتيجة المترشح.
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Hossam

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