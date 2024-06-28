“هيئة التأمينات توضح”.. ما المدة المتبقية على صرف معاش راتب التقاعد بالمملكة لشهر يوليو 2024 وما هي طريقة الاستعلام موقع المؤسسة العامة للتأمينات

وفقا لما تم ترديديه من كثير من التساؤلات من قبل المستفيدين من نظام المعاشات، وذلك بشأن ما المدة المتبقية على صرف معاش راتب التقاعد بالمملكة السعودية لشهر يوليو 2024، حيث قامت هيئة التأمينات بالرد على هذه التساؤلات موضحة أنه سوف يتم صرف المعاش خلال الأيام القادمة، وذلك وفقا للمواعيد الجديدة التي قامت هيئة التأمينات بتحديدها، وسوف نتعرف على التفاصيل.

ما المدة المتبقية على صرف معاش راتب التقاعد بالمملكة 2024

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتوضيح أنه تم بدء العمل على تحديد موعد صرف معاش راتب التقاعد لشهر يوليو 2024 منذ فترة، وأنه تم تحديد موعد الاول من كل شهر ميلادي لصرف قيمة المعاش، وأنه سوف يتم إيداع قيمة المعاش في حساب المواطن يوم الاثنين الموافق الاول من شهر يوليو 2024، كما قامت أيضا بتوضيح أنه في حالة موافقة موعد صرف المعاش لأي إجازة رسمية سوف يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف.

ما هي طريقة الاستعلام عن راتب معاش التقاعد بالمملكة 2024

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام عن موعد راتب معاش التقاعد الكترونيا، ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لهيئة التأمينات، وإليك الخطوات:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية.

القيام بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم الضغط على أيقونة تبويب إصدار تعريف بالمعاش.

واخيرا القيام باختيار أيقونة عرض التفاصيل.

ما هي شروط الحصول على معاش راتب التقاعد

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط، والتي يجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على معاش راتب التقاعد، وهي كما يلي: