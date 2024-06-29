تنزيل وتحديث لعبة جاتا سان أندرياس Grand Theft Auto: San Andreas على الأندرويد والآيفون خطوات ومزايا

إليك كل تفاصيل تنزيل وتحديث لعبة جاتا سان أندرياس حيث تعتبر لعبة “جاتا سان أندرياس” واحدة من أكثر الألعاب شهرة وإثارة في عالم ألعاب الأكشن والمغامرات، ويبحث الكثيرون عن كيفية تنزيلها على هواتف الأندرويد والآيفون للاستمتاع بتجربتها الفريدة، وفي هذا المقال، سنتعرف على خطوات تحميل اللعبة وأهم سمات التحديث الأخير.

تنزيل وتحديث لعبة جاتا سان أندرياس

لتنزيل لعبة “جاتا سان أندرياس” على هاتفك الأندرويد، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق متجر Google Play على هاتفك.

اكتب “لعبة جاتا سان أندرياس” في شريط البحث الموجود أعلى الشاشة.

اضغط على نتيجة البحث المتعلقة باللعبة للدخول إلى صفحة التفاصيل.

اضغط على زر “تثبيت” لبدء عملية تنزيل اللعبة.

انتظر حتى يكتمل تنزيل اللعبة، حيث سيظهر شريط التقدم لعرض الحالة.

بعد اكتمال التنزيل، ستظهر أيقونة اللعبة على شاشة هاتفك. اضغط عليها لفتح اللعبة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد اللعب.

خطوات تنزيل لعبة جاتا سان أندرياس على الآيفون

لتنزيل لعبة “جاتا سان أندرياس” على هاتفك الآيفون، اتبع الخطوات التالية: