ظهرت الآن نتيجة البيام 2024.. رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz كشف النقاط عبر موقع الديوان الوطني

أعلن وزير التربية الوطنية في الجزائر عن ظهورنتيجة البيام 2024 رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz عبر موقع الديوان الوطني، حيث أكدت الوزارة أن النتائج ستعلن في جميع الولايات فور الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ورفعها على الموقع الإلكتروني؛ ووفقًا لمصادر الوزارة، فإن نسب النجاح هذا العام مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس تحسن مستوى الطلاب.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz

ظهرت اليوم الخميس، 27 يونيو، نتائج شهادة التعليم المتوسط (البيام). أعلن وزير التربية الوطنية في الجزائر عن رفع نتائج البيام لعام 2024 على الموقع الإلكتروني “شهادة التعليم المتوسط”، يمكن لجميع الطلاب الآن الوصول إلى النتائج بسهولة، وفي حال واجه الطلاب صعوبة في فتح الرابط، ينصح بإعادة المحاولة عدة مرات حتى يتمكنوا من الوصول إلى الموقع.

كشفت وزارة التعليم أن نتائج شهادة التعليم المتوسط يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث تعد هذه الطريقة الأسرع والأكثر سهولة؛ يمكن الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لعرض النتائج باستخدام رقم التسجيل واسم المستخدم بالإضافة إلى كلمة السر. وللاستعلام عن النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع الديوان الوطني.

اختيار الولاية التابع لها.

إدخال الاسم واللقب باللغة العربية.

إدخال رقم التسجيل والرقم السري.

الإجابة على السؤال الظاهر للتأكيد.

النقر على زر “إظهار النتيجة”.

استظهار نتائج البيام فضاء الأولياء

لتسهيل عملية الاطلاع على نتائج البيام، وفرت الوزارة موقع فضاء أولياء التلاميذ للاستعلام عن النتائج واستخراج كشف النقاط الرسمي، يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني والرقم السري؛ بعد تسجيل الدخول، اتبع الخطوات التالية: