مبروك النجاح: استعلم عن نتائج BEM ONEC DZ لدورة جوان 2024 على موقع وزارة التربية الوطنية

أكدت وزارة التربية الوطنية في الجزائر على أن تصحيح ومراجعة درجات الطلاب قد تم الانتهاء منه كما أعلنت الوزارة أن الدرجات تم اعتمادها من قبل وزير التربية الجزائري، وبذلك أصبح من السهل على الطلاب استخراج النتائج عن طريقة رقم تسجيل الطالب وقد أكدت الوزارة على أن النتائج سيتم رفعها على المواقع الرسمية التابعة لوزارة التعليم بدء من مساء 29 من يونيو الجاري.

كشف نتائج البيام bem onec dz

بدأ موظفو الكنترول عملية تصحيح إجابات الطلاب منذ يوم 21 يونيو الحالي وقد أكد الوزير على أنه تم الانتهاء فعليا من تصحيح الدرجات حيث سيتم الإعلان عنها بمجرد اعتماد الدرجات خلال أيام قليلة:

صرح وزير التعليم أن التصحيح كان يجري بسلاسة وفقًا لظروف مبشرة وبالتالي سيتم رفعها خلال اليومين المقبلين.

كما أكد على النتائج يمكن الكشف عنها من خلال التوجه لمنصة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وعليه فقد صرحت التربية الوطنية أن الدرجات سيتم رفعها في تاريخ 29 من يونيو الجاري.

وبناءً على هذه المعلومات يمكن للطلاب استخراج النتائج من المنصة بسهولة وفقًا للخطوات التي حددتها الوزارة.

خطوات الاستعلام عبر موقع فضاء الأولياء

يتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بسهولة فور رفعها على منصة فضاء أولياء وذلك من خلال اتباع الآتي:

أولًا ينبغي تسجيل الدخول وذلك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

التحديد على النتائج ثم اضافة اسم الطالب ورقم الامتحان.

اختيار الفصل الدراسي الثالث ثم انتظار ظهور النتائج للاطلاع عليها.

استخراج نتائج التعليم المتوسط

يتم استخراج النتائج بناءً على الخطوات المحددة في تعليمات وزارة التربية والتعليم والتي تبدأ من الانتقال إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: