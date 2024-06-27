“هيئة الموارد البشرية توضح”.. موعد اعلان نتائج الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو من خلال منصة الدعم والحماية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2024، وذلك من خلال منصة الدعم والحماية، حيث يعتبر من أهم برامج الدعم المقدم داخل المملكة، كما أنه يهدف إلى تقديم الدعم للمحتاجين، وأنه سوف يتم صرفة غدا السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وذلك مع مراعاة تبكير أو تأخير موعد الصرف في حالة وجود عطلة رسمية.

موعد أهلية نتائج الضمان الاجتماعي المطور

تم تحديد غدا يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو 2024 موعد ثابت من كل شهر لصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، وأنه يمكن أيضا الاستعلام عن موعد صرفة الكترونيا، وذلك من خلال منصة الدعم والحماية، وإليك التفاصيل:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة الدعم والحماية، وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

القيام باختيار أيقونة البرنامج المخصص.

ومن ثم اختيار أيقونة برنامج الضمان.

القيام بالضغط على أيقونة الاستحقاق والأهلية.

ومن ثم تظهر لم كافة التفاصيل الخاصة باستحقاق الأهلية.

كيفية تقديم الاعتراض على أهلية استحقاق الضمان

قامت هيئة الموارد البشرية بإتاحة إمكانية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور في حالة عدم القبول، ويتم ذلك الكترونيا، ولكن هناك بعض الخطوات اللازم إتباعها حتي تتم عملية الاستعلام بشكل صحيح، وإليك هذه الخطوات: