“الآن” نتائج المراسلة 2024 موقع onefd edu dz resultat برقم التسجيل الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

اقترب موعد كشف نقاط المراسلة 2024 حيث يستعد التعليم الجزائري لطرح النتائج التي طال انتظار الطلاب لها لأنها مرحلة فارقة في مسيرتهم التعليمية، ويمكنك الاستعلام عن نتائج إثبات المستوى لعام 2024 من خلال الدخول على الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عند بعد.
كشف نقاط المراسلة 2024
يمكنك أن تستعلم عن كشف نقاط المراسلة 2024 من خلال الدخول على الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين، وسندرج لك رابط الاستعلام والخطوات بالتفصيل، وسيتم الإعلان عن نتائج إثبات المستوى 2024 على ثلاث مراحل وذلك لتجنب حدوث ضغط على الموقع مما يؤدي إلى بطئ الموقع وصعوبة في معرفة النتائج، وستظهر النتائج على ثلاث مراحل على النحو التالي:
- المرحلة الأولى: ولاية سطيف، أدرار، شلف، باتنة، تمنراست، مستغانم، الجلفة.
- المرحلة الثانية: ولاية سوق أهراس، ورقلة، القسنطينة، تلمسان، عنابة، الوادي، بشار، الجزائر.
- المرحلة الثالثة: ولاية وهران، تبسة، تيارت، بجاية، عين دفلي، سكيكدة، تيزي وزو، سعيدة، الأغواط.
الاستعلام عن نتائج امتحان إثبات المستوى 2024
يمكنك الاستعلام عن كشف نقاط المراسلة 2024 بالخطوات التالية:
- ادخل على الموقع الرسمي لـ منصة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعض.
- اكتب رقم التسجيل بشكل صحيح.
- اختار الولاية التي تتبع لها.
- استكمل باقي البيانات المطلوبة كالاسم وتاريخ الميلاد.
- اكتب رمز التأكيد أو الكلمة العشوائية الموجودة أمامك على الشاشة بشكل صحيح.
- في النهاية اضغط على كلمة “استعراض”.
خطوات سحب كشف نقاط المراسلة 2024
دعا الديوان الطلاب بضرورة طباعة كشف النقاط والاحتفاظ به لاستخدموا في التقديم لاستكمال باقي المرحلة التعليمية، ويمكنك طباعة كشف النقاط بالخطوات التالية:
- ادخل على موقع الديوان الوطني.
- اكتب رقم التسجيل الخاص بالطالب.
- اكتب باقي البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة لها وبشكل صحيح.
- اختار الولاية التابع لها الطالب.
- اكتب تاريخ الميلاد.
- اكتب رمز التأكيد أو الكلمة العشوائية بشكل صحيح.
- اضغط على “النتائج” وستظهر النتيجة أمامك بالتفصيل.
- بعد ذلك ابدأ في حفظ كشف النقاط على جهازك واطبعه لأنك ستحتاجه عن التسجيل في الموسم القادم.