“الآن” نتائج المراسلة 2024 موقع onefd edu dz resultat برقم التسجيل الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

اقترب موعد كشف نقاط المراسلة 2024 حيث يستعد التعليم الجزائري لطرح النتائج التي طال انتظار الطلاب لها لأنها مرحلة فارقة في مسيرتهم التعليمية، ويمكنك الاستعلام عن نتائج إثبات المستوى لعام 2024 من خلال الدخول على الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عند بعد.

كشف نقاط المراسلة 2024

يمكنك أن تستعلم عن كشف نقاط المراسلة 2024 من خلال الدخول على الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين، وسندرج لك رابط الاستعلام والخطوات بالتفصيل، وسيتم الإعلان عن نتائج إثبات المستوى 2024 على ثلاث مراحل وذلك لتجنب حدوث ضغط على الموقع مما يؤدي إلى بطئ الموقع وصعوبة في معرفة النتائج، وستظهر النتائج على ثلاث مراحل على النحو التالي:

المرحلة الأولى: ولاية سطيف، أدرار، شلف، باتنة، تمنراست، مستغانم، الجلفة.

المرحلة الثانية: ولاية سوق أهراس، ورقلة، القسنطينة، تلمسان، عنابة، الوادي، بشار، الجزائر.

المرحلة الثالثة: ولاية وهران، تبسة، تيارت، بجاية، عين دفلي، سكيكدة، تيزي وزو، سعيدة، الأغواط.

الاستعلام عن نتائج امتحان إثبات المستوى 2024

يمكنك الاستعلام عن كشف نقاط المراسلة 2024 بالخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لـ منصة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعض.

للتعليم والتكوين عن بعض. اكتب رقم التسجيل بشكل صحيح.

اختار الولاية التي تتبع لها.

استكمل باقي البيانات المطلوبة كالاسم وتاريخ الميلاد.

اكتب رمز التأكيد أو الكلمة العشوائية الموجودة أمامك على الشاشة بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على كلمة “استعراض”.

خطوات سحب كشف نقاط المراسلة 2024

دعا الديوان الطلاب بضرورة طباعة كشف النقاط والاحتفاظ به لاستخدموا في التقديم لاستكمال باقي المرحلة التعليمية، ويمكنك طباعة كشف النقاط بالخطوات التالية: