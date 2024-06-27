“بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة”.. شروط ميسرة لحصول الأرامل والمطلقات على قرض كنف بقيمة 30 الف ريال سعودي

قام بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن توفير فرص كنف الأرامل والمطلقات، حيث يمكنهم الحصول على القرض بقيمة 30 الف ريال سعودي، ويعد واحد من أهم القروض المقدمة داخل المملكة، وذلك نظرا لأنه يقدم بشروط ميسرة، وأيضا دون الحاجة الي وجود كفيل، ويتم تقديم هذا القرض للمساعدة في إقامة مشروعات صغيرة الأرامل والمطلقات، وبالتالي رفع مستوي معيشتهم، وإليك التفاصيل.

ما هي شروط الحصول على قرض كنف الأرامل والمطلقات

يعمل بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية على إمكانية تقديم قرض كنف الأرامل والمطلقات، دون الحاجة الى دفع أي رسوم، ولكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على القرض، وهي كما يلي:

أن تكون المرأة الأرملة أو المطلقة المتقدمة للحصول على القرض من أصل سعودي، وأن تكون مقيمة بصفة دائمة داخل المملكة.

كما تم تحديد عمر المتقدم، والذي يتراوح بين 25 و60عام.

بالإضافة إلى أنه تم تحديد الدخل الشهري بحيث لا يتجاوز 8000 ريال سعودي.

يجب أن يكون لدي المتقدم حساب بنكي مفعل حتي يتلقى قيمة القرض من خلاله.

عدم حصول المتقدم على أي تمويل مالي من أي جهة أخري.

كيفية التقديم للحصول على تمويل كنف الأرامل والمطلقات

هناك بعض الخطوات التي تم وضعها من قبل بنك التنمية الاجتماعية حتي تتمكن الأرامل والمطلقات من التقديم للحصول على القرض الكترونيا، وإليك هذه الخطوات: