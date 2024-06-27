“استعلم من هنا” .. نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول عموم المحافظات

صدر إعلان حديث عن توفير الرابط الإلكتروني لاستعراض نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2024 في العراق، للفصل الدراسي الأول، يتاح للطلبة العراقيين الآن الفرصة لمعرفة أدائهم الدراسي بسلاسة ويسر، للوصول إلى النتائج، يرجى من الطلاب زيارة البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، إدخال البيانات المطلوبة كالرقم الإمتحاني أو الإسم بالكامل، ومتابعة الخطوات الموجهة لتنزيل النتائج بهيئة ملف PDF.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

مع انتهاء موسم الامتحانات، توجد حالة من الترقب بين الطلاب لمعرفة نتائج الدور الأول للثالث المتوسط في العراق لعام 2024، والجهات التعليمية المختصة أكدت على أنها تعمل بجد لفحص الاختبارات بدقة متناهية لضمان تحقيق العدل والصحة في النتائج، وقد أشارت الوزارة إلى أن الإعلان عن النتائج بات وشيكا، ومتوقعة صدورها في الأيام القليلة المقبلة، مما يوفر الطمأنينة للطلاب وعائلاتهم الذين ينتظرون بشوق لاكتشاف نتائج جهودهم الدراسية.

طريقة الاستعلام عن النتائج في العراق لعام 2024

تعيش الأوساط التعليمية في العراق حالة من الحماس المتزايد، هذا في إنتظار الإعلان الرسمي لوزارة التربية عن نتائج الامتحانات للصف الثالث المتوسط للسنة الدراسية 2024، والمقرر نشرها عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، إليكم الخطوات الهامة للوصول إلى النتائج: