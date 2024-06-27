أكتر من 140 ألف لاعب تختار منهم .. تحميل لعبة بيس أي فوتبول 2024 للأندرويد والآيفون

بما أن العديد من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة قد أخذوا بالفعل الإجازة الصيفية منذ بضعة أيام، فإنهم الآن يبحثون عن بعض الألعاب التي قد تسلي أوقاتهم أثناء وقت الإجازة، ومن أفضل الألعاب التي يمكن أن تشغل وقتك هي لعبة بيس أي فوتبول الشهيرة، وهذه اللعبة عبارة عن مباريات كرة قدم شيقة ورائعة، وهي لعبة مناسبة للأولاد بشكل عام، لأن أكثر مشجعي كرة القدم من الرجال، ولكن اللعبة أيضًا مناسبة للنساء الذين يحبون كرة القدم.

تحميل لعبة بيس أي فوتبول 2024 للأندرويد

يتساءل العديد من الأشخاص الذين يمتلكون هواتف بنظام تشغيل أندرويد عن طريقة تحميل لعبة بيس أي فوتبول لعام 2024 على الهاتف الخاص بهم، وهذه الطريقة هي:

بعد أن توصل هاتفك بالواي فاي أو تشغل بيانات الهاتف، قم بفتح تطبيق جوجل بلاي الموجود على هاتفك.

قم بكتابة اسم اللعبة في المكان المخصص للبحث.

قم بالضغط على أيقونة البحث.

وحينها سوف تظهر أمامك أيقونة اللعبة، قم بالضغط عليها.

ثم قم بالضغط على أيقونة تثبيت.

انتظر قليلًا حتى يتم تثبيت اللعبة، ويمكنك الاستمتاع بها بكل سهولة بعدها.

تحميل لعبة بيس أي فوتبول 2024 للآيفون

أما بالنسبة لحاملي هواتف آيفون فيمكنهم تحميل لعبة بيس أي فوتبول لعام 2024 على جهازهم الخاص أيضًا، حيث أن اللعبة تدعم كافة أنظمة التشغيل، وطريقة التحميل هي:

سيكون عليك أولًا فتح برنامج App store الموجود على هاتفك.

قم بإدخال اسم اللعبة في المكان المخصص لذلك.

وبعد أن تضغط على أيقونة البحث، ستظهر أمامك أيقونة اللعبة قم بالضغط عليها.

وحين تضغط على أيقونة اللعبة سيكون أمامك عدة إصدارات للعبة قم بالضغط على الإصدار الأحدث.

ومن ثم سوف يتم تحميل اللعبة على هاتفك، سيكون عليك فقط تسجيل الدخول عليها حتى تتمكن من اللعب.

مميزات لعبة بيس أي فوتبول 2024

هناك العديد من المميزات التي تميز لعبة بيس أي فوتبول، والتي تجعلها اللعبة المفضلة للعديد من الأشخاص حول العالم، حيث أن هناك 140 ألف لاعب من مختلف أنحاء العالم يلعبون لعبة بيس أي فوتبول، ومن مميزات اللعبة: أنها واقعية لدرجة أن هناك مجموعة من المعلقين الذين يعلقون على المباراة التي تلعبها، كما أن اللعبة تتيح لك إمكانية العمل كمدير فني والتحكم في الفريق، كما أن شخصيات ورسومات اللعبة عالية الدقة والواقعية.