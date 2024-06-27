يتصدر شباك التذاكر.. فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي كامل

حقق فيلم أهل الكهف إيرادات منخفضة في شباك التذاكر حيث جمع 228 ألف جنيه فقط يوم الأربعاء الماضي، مما رفع إجمالي إيراداته إلى 8 ملايين و211 ألف جنيه بعد 15 ليلة عرض. هذه الأرقام تضعه في مرتبة متدنية بين الأفلام الأخرى المعروضة في السينما حالياً.

فيما يتعلق بالبُوسترات الترويجية للفيلم ظهر أبطال أهل الكهف بملابس تعكس اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، فقد ظهرت ريم مصطفى بملابس بسيطة تشير إلى أنها تنتمي لطبقة اجتماعية فقيرة في حين ارتدى كل من تايسون وخالد النبوي ملابس المحاربين مما يعكس دورها في الفيلم.

فيلم أهل الكهف

يضم فيلم أهل الكهف مجموعة من النجوم البارزين في الساحة الفنية، حيث يتصدر البطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد، كما يشارك في الفيلم ريم مصطفى وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق.

يقدم الفيلم معالجة سينمائية متميزة للكاتب أيمن بهجت قمر ويقوم بإخراجه المخرج عمرو عرفة، مما يجعله واحداً من الأعمال السينمائية المنتظرة بشدة يجمع أهل الكهف بين قصة درامية مشوقة وتاريخية مما يضفي عمقاً وأصالة على الفيلم.

أفلام موسم عيد الأضحى

في موسم أفلام عيد الأضحى، تتنافس خمسة أفلام بارزة على جذب انتباه الجمهور وتحقيق أعلى الإيرادات من بين هذه الأفلام، نجد فيلم ولاد رزق 3 القاضية الذي يتصدر البطولة فيه النجم أحمد عز الفيلم، يستكمل قصة الإخوة رزق بعد مغامراتهم السابقة ويعد بالكثير من الإثارة والتشويق، كما يشارك في المنافسة فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد عادل إمام هذا الفيلم يقدم مزيجا من الكوميديا والمغامرة.

مما يجعله خيارا مناسبا لجمهور العائلات الذين يبحثون عن تجربة سينمائية مرحة، أيضا فيلم عصابة الماكس، يضم أحمد فهمي في دور البطولة الفيلم يتميز بطابعه الكوميدي الممزوج بالأكشن وهو ما يجعله جاذبا للشباب ومحبي الأفلام الخفيفة المليئة بالإثارة، من الأفلام المنافسة أيضا نجد فيلم أهل الكهف الذي يشارك فيه نخبة من النجوم، مثل خالد النبوي الفيلم يعرض قصة تاريخية مشوقة تتميز بالعمق الدرامي والإنتاج الضخم وهو خيار مثالي لمحبي الأفلام التاريخية والدرامية.