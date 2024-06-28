“بدون حـَـظـر حـسـابك” تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 GBWhatsApp أخر اصدار.. استمتع بميزات جبارة

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 يبحث عنه عدد كبير بسبب المميزات الكثيرة الموجودة فيه غير المتوفرة في الواتساب العادي الأخضر، وذلك حيث يعمل المطورين على تنزيل أفضل الميزات والخصائص الجديدة ومتابعة كل ما هو جميل لتقديم تطبيق كامل متكامل للمستخدمين.

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

يمكنك الآن تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 ضد الحظر، ولهذا التطبيق مزايا عديدة منها أنك غير مقيد بحجم ملفات معين وبحجم صور وفيديوهات معينة وبعدد أشخاص معين يمكنك أن ترسل لهم رسائل كما كان يحدث في الواتساب الأخضر العادي، وفيما يلي مميزات واتساب جي بي آخر إصدار:

إضافة حسابين على نفس التطبيق: يمكنك أن تنشأ حسابين برقمين مختلفين والتبديل بينهما بمنتهى السهولة لأن تطبيق جي بي الجديد يفصل بين بيانات كل رقم.

تحميل حالات وصور الآخرين: أي يمكنك أن تستخدم صور والحالات الآخرين بدلاً من تطلبها منهم.

خطوط جديدة وثيمات مختلفة: يمكنك أن تختار نوع الخط بين العديد من الأنواع المتوفرة على التطبيق، كما يمكنك تغيير شكل التطبيق كما تريد.

إلغاء العلامة الزرقاء: وهي العلامة التي تظهر للآخر أنك رأيت وقرأت رسالته، كما يمكنك إعادة إظهار العلامة وقتما تريد.

إعادة استخدام ملصقات الآخرين: يمكنك أن تعيد استخدام أي ملصق صممه صديقك.

أصبح بإمكانك جدولة الرسائل وتحديد الوقت الذي تريد فيه إرسال الرسالة.

إرسال صور ومقاطع فيديو كبيرة الحجم: من مميزات واتساب جي بي الجديد أن أصبح بإمكانك أن ترسل عدد صور كبيرة تصل إلى 90 صورة وفي نفس الوقت، بالإضافة إلى إمكانية إرسال مقاطع فيديو كبيرة الحجم وهذا غير متوفر في الواتساب العادي.

تنزيل تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

من خلال الخطوات التالية ستتمكن من تنزيل تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 أخر نسخة والإصدار الأحدث للتطبيق، كالاتي:-