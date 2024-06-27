“جامعة طيبة”.. قبول 200 من الطلبة المتفوقين والموهبين، وما هو جدول التسجيل في الجامعه 1446 وماهي قواعد المفاضلة

أعلنت جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية في بيان رسمي لها عن فتح باب قبول الطلبة المتفوقين والموهبين، كما أنها تعمل على توفير 200 مقعد هذا العام، وذلك سعيا منها لجذب الطلاب المتفوقين من الجنسين في الثانوية العامة، كما أعلنت أيضا عن جدول التسجيل في الجامعة وقواعد المفاضلة بين الطلاب، كما أكدت أيضا على أن نظام القبول سوف يتم الكترونيا، وإليك التفاصيل.

ما هو جدول التسجيل في جامعة طيبة 1446

قامت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بالإشارة الي جدول التسجيل للعام الدراسي الجديد 1446، ويتم ذلك للطلاب الراغبين في الدراسة الأكاديمية بالجامعة، وإليك تفاصيل الجدول:

أعلنت جامعة طيبة أنه سوف يتم فتح باب القبول للطالبات يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من ذي الحجة 1445، الخامس والعشرين من شهر يوليو 2024.

بالإضافة إلى أنه سوف يتم فتح باب التسجيل للطلاب السعوديين في نفس الموعد المحدد السابق.

أما بالنسبة للتسجيل المباشر والغير المشروط للطلاب المتفوقين فإنه سوف يتم في يوم الاربعاء الموافق العشرين من ذي الحجة 1445، السادس والعشرين من يونيو 2024.

حيث يتم الترشيح يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من ذي الحجة 1445، السابع والعشرين من يونيو2024.

أما بالنسبة لمرحلة الدبلوم العالي يتم فتح بابا القبول يوم الثامن والعشرين من ذي الحجة 1445، الموافق الرابع من شهر يونيو 2024.

كما أنه تم إغلاق باب التقديم لمرحلة البكالوريوس.

ما هي قواعد المفاضلة والقبول

يتم فرز طلبات القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم، وذلك من خلال ما يسمي بحساب الموازنة الثلاثية، وهي كما يلي: