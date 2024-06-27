“استعلم فوراً”.. استخراج نتائج البيام الجزائر 2024 bem.onec.dz

أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 نتائج التعليم المتوسط، وقد تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية للطالبات والطلاب نظرا لدخولهم مرحلة الجامعة، لذلك يبحث الآن عدد كبير من الطلاب على كيفية استخراج نتائج البيام 2024 وهذا سنتعرف عليه فيما يلي لكل من يرغب يتابع القادم معنا.

نتائج البيام التعليم المتوسط دورة جوان

عرضت نتائج البيام والتعليم المتوسط دورة جوان اليوم الموافق 27 من شهر يونيو 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً، كما أوضحت وزارة التربية الوطنية في بيان رسمي أن فتح باب التظلم والاعتراضات سيكون متاح بداية الأسبوع المقبل لكي يتمكن الطلاب من تقديم تظلم على المواد الراغبين في تحسينها ودفع الرسوم المعينة بطلب مراجعة المواد من جديد.

استخراج نتائج البيام الجزائر 2024 bem.onec.dz

يمكنك الاطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر ومختلف المحافظات من خلال تنفيذ اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب التوجه مباشرة الى موقع الديوان الوطني للامتحانات.

ثم قم بإدخال اسم الطالب وكلمة السر.

قم باختيار الولاية المقيم بها الطالب.

وتدوين اسم المستخدم رباعي.

الضغط على ايقونة ظهور النتائج.

وبذلك يظهر امامك كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج والتعرف على الدرجات والمجموع الكلي.

متى سحب نقاط شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024؟

حددت وزارة التربية الوطنية الجزائر أنه بمجرد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط سيتم العمل على تجهيز سحب نقاط شهادة البيام إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، والجدير بالذكر تم أتاحت منصة فضاء الأولياء لكشف نقاط التلاميذ المتمدرسين اليوم بعد اعتمادها رسميا من وزارة التربية الوطنية وأكدت على تدقيق أوراق الإجابات في جميع الولايات ويمكنك الآن الاستعلام على النتائج من خلال منصة فضاء الأولياء بيسر.