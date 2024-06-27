أعلى إيرادات.. فيلم ولاد رزق 3 القاضية على ايجي بست وماي سيما كامل

حقق فيلم ولاد رزق 3 القاضية إيرادات كبيرة في دور العرض المصرية، حيث بلغت إيراداته حوالي 180 مليون جنيه تحديداً وصل إجمالي الإيرادات إلى 179,712,383 جنيه حتى مساء الأربعاء، يعتبر هذا الرقم إنجازاً كبيراً يعكس شعبية الفيلم وجاذبيته لدى الجمهور المصري نجاح الفيلم، يعود إلى قصته المثيرة وأداء النجوم المميزين، مما جعله يتصدر شباك التذاكر ويحقق هذه الإيرادات العالية في فترة زمنية قصيرة.

فيلم ولاد رزق 3 القاضية

يضم فيلم ولاد رزق 3 – القاضية نخبة من النجوم، حيث يتصدر البطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، كما يشهد الفيلم مشاركة ضيوف شرف مميزين مثل كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا الفيلم من تأليف صلاح جهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films Film Square، يجمع هذا العمل الفني بين مجموعة من ألمع نجوم السينما المصرية مما يعزز جاذبيته ويعد بتقديم تجربة سينمائية مميزة.

قصة فيلم ولاد رزق القاضية

تدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 القاضية حول الإخوة رزق الذين تفرقوا في مسارات حياتهم المختلفة بعد مرور سنوات من الانفصال، إلا أنه في يوم ما يظهر شبح من الماضي ليعيدهم إلى حياة الجريمة والسرقة هذا الشبح يجبرهم على العودة إلى هذه الحياة الخطرة في محاولة للنجاة بأنفسهم من خلال عملية تعد الأكبر والأخطر والأهم في تاريخهم.

أفلام عيد الأضحى

شهد موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2024 منافسة قوية بين أربعة أفلام بارزة يتصدر هذه الأفلام ولاد رزق 3 – القاضية الذي جذب الأنظار بقصته المشوقة وأداء نجومه المتميزين إلى جانب ذلك، يشارك في السباق فيلم اللعب مع العيال الذي يضم محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، وويزو حيث يقدم هذا الفيلم مزيجاً من الكوميديا والإثارة.

كما يشارك فيلم عصابة الماكس في المنافسة بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفي، حاتم صلاح، وأحمد فهيم يقدم هذا الفيلم توليفة من الأكشن والكوميديا التي نالت إعجاب الجمهور.

أخيراً يشهد الموسم عرض فيلم أهل الكهف، الذي يضم نخبة من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، وأحمد عيد هذا الفيلم يعتمد على قصة تاريخية مشوقة تجمع بين الدراما والإثارة.