“الموارد البشرية توضح”.. ما هي أسباب إيقاف راتب دعم ساند لشهر يوليو المقبل 2024

قامت وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتوضيح أسباب إيقاف راتب دعم ساند لبعض المستفيدين لشهر يوليو2024، والذي يعتبر واحد من أهم برامج الدعم المقدمة داخل المملكة، حيث يعمل الدعم على تقديم المساعدات المالية للمحتاجين، كما قامت أيضا بتوضيح من هم الأشخاص المستبعدين من تلقي الدعم، وما هي أهم الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للاستفادة من الدعم.

ما هي أسباب إيقاف راتب دعم ساند

هناك بعض الأسباب التي قامت هيئة الموارد البشرية بالمملكة بتوضيحها بشأن إيقاف راتب دعم ساند لبعض المستفيدين خلال شهر يوليو، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

من أهم الأسباب التي قامت هيئة الموارد بتوضيحها هي عدم قيام المستفيدين من الدعم بتحديث بياناتهم.

كما أوضحت أن وصول عمر المستفيد الي ستين عام من أسباب إيقاف الدعم.

بالإضافة إلى عدم إقامة المستفيد من الدعم بشكل دائم داخل المملكة.

وأنه يجب أن تتطابق بيانات المستفيد من الدعم مع البيانات الموجودة بالجهات الحكومية.

وفي حالة وفاة المستفيد من الدعم يتم إيقافه.

يتم إيقاف الدعم أيضا في حالة التحاق المستفيد بوظيفة جديدة.

كيفية الحصول على دعم ساند

قامت هيئة الموارد البشرية بوضع مجموعة من الشروط، والتي من خلالها يمكن للمستفيد الحصول على دعم ساند، وذلك في حالة توافرها في المتقدم، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: