“بدون نت” استعلم عن رصيدك في فودافون كاش بخطوة واحدة!

إن العديد من عملاء شركة فودافون يرغبون في معرفة طريقة استعلام عن رصيد فودافون كاش، حيث أن هذه المحفظة الإلكترونية المميزة التي يتم تقديمها من قبل شركة فودافون، إذ تقدم للعملاء إمكانية إتمام العديد من المعاملات المالية بكل سهولة من خلال المحفظة فقط، بالإضافة أيضًا إلى أن شركة فودافون تقدم خدمات تتيح العملاء البيزنس والكارت والفاتوره تحويل الأموال وأيضًا استلامها بواسطة الهاتف فقط، كذلك فإنه يمكنك أيضًا الشراء من خلال الإنترنت بهذه المحفظة دون الاحتياج إلى بطاقة فيزا، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المحفظة تقدم الكثير من الخدمات المتنوعة الأخرى التي تفيد العملاء بشكل أساسي، وسوف نوضح لكم جميع المعلومات الخاصة بالاستعلام عن الرصيد بواسطته هذه المحفظة بشكل منفصل خلال مقالنا.

استعلام عن رصيد فودافون كاش

يمكن لجميع عملاء شركة فودافون تنفيذ خدمة استعلام عن رصيد فودافون كاش بكل سهولة من خلال كود بسيط جدًا، سوف نتعرف عليه وعلى طريقة طلبة فيما يلي:

أولًا يتم فتح نافذة الاتصال الخاصة بهاتفك.

بعدها يتم كتابة الكود الخاص بالاستعلام عن رصيد المحفظة الإلكترونية فودافون كاش، وهذا الكود هو *9*13#.

بعد ذلك تقوم بالنقر على أيقونة الاتصال.

ثم سوف يطلب منك إدخال الرقم السري المكون من 6 أرقام، والذي قمت باختياره لقفل محفظتك.

مع العلم أنه يجب كتابة الرقم السري باللغة الإنجليزية.

بعد ذلك انتظر بضع ثواني، وسوف تصل إليك رسالة نصية تحتوي على المبلغ الموجود على محفظتك.

طريقة شحن رصيد من فودافون كاش

يمكنك أن تقوم بشحن رصيد من محفظة فودافون كاش سواء لرقمك أو لأي رقم آخر، وذلك من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة جدًا التي سوف نقوم بعرضها لكم فيما يلي: