مرتبك بالميت 10,000 جنيه ولسه الحوافز.. وظائف خالية اليوم من وزارة القوي العاملة للجنسين حسب هذه الشروط في 19 محافظة “فرصة لا تفوتها”

أميرة جندية تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
مرتبك بالميت 10,000 جنيه ولسه الحوافز.. وظائف خالية اليوم من وزارة القوي العاملة للجنسين حسب هذه الشروط في 19 محافظة “فرصة لا تفوتها”
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يعد التقدم للالتحاق بالعمالة اليونانية من أبرز وظائف خالية في هذه الفترة، حيث يذكر أنه تم التوقف لاستقبال الطلبات من قبل وزارة العمل وذلك حتى انقضاء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يتم استئناف استقبال الطلبات مرة ثانية، حيث أعلنت الوزارة منذ فترة زمنية على فتح باب قبول الطلبات للعمالة الموسمية التي تطلبها اليونان سنويا في الموسم الزراعي.

وظائف خالية

في ظل بحث عدد كبير من الشباب عن وظائف خالية في هذه الفترة يعد الالتحاق بالعمالة الموسمية لموسم الزراعة في اليونان من أفضل الفرص التي يمكن أن يلتحق بها كل صاحب خبرة في هذا المجال، وجاء ذلك على النحو التالي:

  • تم التأكيد من قبل عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والمستشار الإعلامي لها على أن الوزارة قد قامت بإرسال القائمة الأولى من العمالة المصرية إلى القنصلية اليونانية في القاهرة وتنتظر الرد.
  • كما أكد على أن الوزارة تستعد للانتهاء من القائمة الثانية وإرسالها للقنصولية اليونانية أيضا.
  • كما أنها تستعد لعمل قائمة أخرى للسياحة والبناء والتشيد.

التقديم على وظائف اليونان 

مازالت الفرصة متاحة لكل من يرغب في التقديم على وظائف خالية في الموسمية الزراعي الذي تطلبه اليونان كل عام ومن هذه الخطوات ما يلي:

  • التوجه إلى الرابط المباشر الذي وضعته وزارة العمل للتقديم.
  • يتم الضغط على كلمة حجز موعد للعمالة الموسمية في الاتحاد الأوروبي.
  • إدخال جميع البيانات المطلوبة.
  • بعدها يتم الضغط لطباعة موعد ورقم الحجز.
  • التوجه إلى مقر وزارة العمل في الموعد المحدد وإحضار المستندات المطلوبة.
  • كما يجب الحرص على إحضار جواز السفر أو صورة منه والحرص على أن يكون ساري غير منتهي وذلك لمدة سنة على أقل تقدير.
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أميرة جندية

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