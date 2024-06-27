اخفاء علامة “جاري الكتابة” من أهم مميزات GBWhatsApp 2024 الجديد ستجعلك تنسى الواتساب العادي!

يريد العديد من الأشخاص تحميل GBWhatsApp التحديث 2024 الذي يعد واحدًا من أهم التطبيقات التي تستخدم في تبادل الرسائل النصية، وقد تم تعديل هذا التطبيق ليكون به مزايا ومواصفات أكثر من تلك الموجودة في التطبيق الرسمي، وبفضل المزايا التي قام المطورون بإضافتها بات هذا التطبيق من أشهر التطبيقات وأنجحها، وسوف نوضح لكم أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بهذا التطبيق بصورة مفصلة خلال مقالنا.
تحميل GBWhatsApp التحديث 2024
يمكنك تحميل GBWhatsApp التحديث 2024 بكل سهولة عن طريق بعض الخطوات التي سوف نعرضها لكم خلال النقاط القادمة:
- أولًا يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالتطبيق.
- بعدها قم بتنزيل ملف APK.
- ثم قم بفتح الإعدادت الخاصة بهاتفك ثم اختر الأمان ومنها قم بتمكين تثبيت التطبيقات من المصادر المجهولة.
- بعد ذلك قم بالبحث عن الملف الذي تم تنزيله.
- ومن ثم انقر على كلمة تثبيت.
- وفي هذه الخطوة قد يطلب منك إعطاء الإذن لـ خاصية غير معروفة الموجودة داخل إعدادات هاتفك، وانقر على كلمة سماح.
- اضغط على كلمة تثبيت وانتظر كي يكتمل تثبيت التطبيق.
- وأخيرًا يمكنك تسجيل الدخول باستعمال رقم الهاتف الخاص بك.
ميزات GBWhatsApp الرئيسية
يمتلك هذا التطبيق مجموعة كبيرة من المميزات التي ساهمت في تحسين تجربة المستخدمين، وأيضًا عملت على تعديل مجموعة من الأخطاء التي عانى منها المستخدمين في الإصدار القديم، وسوف نوضح أهم مزايا التطبيق فيما يلي:
- أولًا وفر التطبيق خاصية الوضع المظلم المميزة جدًا والتي يفضلها الكثير من المستخدمين.
- بالإضافة إلى توفير إشعارات مفصلة حول المكالمات والرسائل.
- وأيضًا يتميز بتوفير واجهة مستخدم سهلة وبسيطة جدًا.
- كما يوفر وأيضًا إمكانية تغيير الثيمات والملصقات حسب تفضيلاتك.
- كذلك يتميز بحماية محادثاتك الهامة برمز مرور أو من خلال قفل البصمة.
- وأيضًا يمكنك إجراء مكالمات فيديو بأعلى دقة ممكنة بلا أي قيود على أعداد الأشخاص داخل المحادثة.
- علاوة على توفير إمكانية تغيير الخطوط والألوان داخل المحدثات والتطبيق بكل سهولة.
- ناهيك عن إمكانية رؤية حالة الأصدقاء دون علمهم.
- وأخيرًا يوفر إمكانية مميزة جدًا للتحكم في الجمهور الذي يمكنه رؤية الصورة الخاصة بملفك الشخصي أو برؤية تحديثات حالتك داخل التطبيق.