صدرت نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2024 ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها

أصبحت نتائج شهادة التعليم المتوسط في ولايات الجزائر، من أكثر الكلمات بحثًا في الوقت الحالي، نظرًا لأن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات بمختلف الولايات، حتى يتم العمل على رفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ويمكنك الاستعلام عن النتائج كما سنوضحها لكم في السطور التالية.

صدرت نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام

كشفت وزارة التربية الوطنية، عن نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام في مختلف الولايات، حتى أن النتائج أصبحت نسبتها أعلى من العام الماضي، فضلاً عن أن النتائج تم رفعها عبر موقع الديوان الإلكتروني للامتحانات والمسابقات، بالإضافة إلى ظهورها بدأ من الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر، ليتم فتح باب التظلم أمام جميع الطلاب المتضررين من نتائجهم والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها.

خطوات استظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

ولكي يتم الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان عبر موقع الديوان الوطني، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-