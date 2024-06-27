“فرصة تكسب 1000000$!!”.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الاغا من جميع الدول وشروط الاشتراك

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، يتزايد البحث عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 التي تعد واحدة من أهم واشهر المسابقات في العالم العربي، حيث يريد الكثير من الاشخاص الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من أجل تحقيق أحلامهم والفوز بجوائز مالية كبيرة وجوائز عينية قادرة على تغير حياتهم بشكل جذري، ويقوم بتقديم المسابقة واختيار اسم الفائز على الهواء الاعلامي مصطفى الاغا، وسنقدم لكم خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، فتابعونا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

ويمكنك اتباع طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 التي يمكنك من خلال التسجيل في البرنامج الاشهر، ليكون امامك فرصة للفوز لربح 100 ألف دولار بشكل اسبوعي، ولكن عليك اتباع الخطوات التالية:

عليك بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “Reve” إلى الرقم المخصص لبلدك.

بعد إرسال الرسالة، ستتلقى مجموعة من الأسئلة يجب عليك الإجابة عليها.

سوف تصلك رسالة قصيرة تؤكد انضمامك للمسابقة.

احرص على الاجابة على اكبر قدر من الاسئلة بشكل صحيح لتزيد فرصتك في الفوز.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

واليكم شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، التي يجب أن تتوافر بك:

يجب أن يكون المشترك من أصل عربي.

يجب أن يكون للمشترك حساب في إحدى البنوك.

يجب أن يكون المشترك قد أتم سن الرشد في بلده.

يجب الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة.

لا يمكن للعاملين في المسابقة أو عائلاتهم حتى الدرجة الرابعة المشاركة.

مواعيد سحب مسابقة الحلم 2024

واليكم مواعيد سحب مسابقة الحلم 2024: