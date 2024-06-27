لجنة تسعير المواد البترولية كم أسعار البنزين اليوم في مصر والسولار بعد انعقاد اللجنة ؟

وفقًا لتقارير حديثة، فقد استقر سعر البنزين في الأسواق المحلية، وذلك بالتزامن مع اقتراب انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يعقد اجتماع هذه اللجنة كل 3 أشهر لتحديد أسعار البنزين بحسب التغيرات العالمية، من المقرر أن تتباحث اللجنة المعنية في الشؤون البترولية مطلع شهر يوليو المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن تحديد سعر البنزين في الفترة القادمة، يعد هذا الاجتماع محوريًا في تحديد تكاليف المحروقات في الفترة القادمة.

أسعار البنزين اليوم في مصر

في تصريحات تليفزيونية، أوضح حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية هو النفط والدولار، أكد على أن الزيادة أو النقصان في سعر البنزين تكون في حدود 10%، تحدث عبدالعزيز عن العوامل الأساسية التي تحدد سعر الوقود، حيث أشار إلى أن تكلفة الإنتاج والنقل تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار النهائية للمستهلك، وأوضح أن تأثير ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط العالمية ينعكس مباشرة على أسعار البنزين والسولار.

كم سعر بنزين 92 اليوم؟

شهد أسعار المشتقات البترولية اليوم الخميس 27 يونيو 2024، كما كشفت عنها السلطات الرسمية أن الأسعار سجلت اليوم التالي:

سعر البنزين للتر 95: وصل إلى 13.50 جنيه. سعر البنزين للتر 92: سجل 12.50 جنيه. سعر البنزين للتر 80: بلغ 11 جنيهًا.

ما هو سعر السولار الجديد؟

سجلت اليوم أسعار الوقود والغاز لهذا اليوم في مصر الأسعار التالية:

سعر السولار : يسجل اليوم مبلغ 10 جنيهات للتر الواحد. سعر غاز تموين السيارات : يبلغ 6.50 جنيه لكل متر مكعب اليوم. سعر أسطوانة البوتاجاز : يصل اليوم إلى 100 جنيه.

مع اقتراب انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يترقب الجميع القرارات التي سيتم اتخاذها، وكيف سينعكس ذلك على أسعار البنزين في السوق المحلية. سنبقى عينكم على كل المستجدات.