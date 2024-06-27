فرحة العمر للمواطنين.. هل نصيب الفرد في التموين قابل للزيادة لهذا الشهر اعرف الحقيقة

نصيب الفرد في التموين في مصر هو موضوع مهم يثير الكثير من الاهتمام والنقاشات في المجتمع المصري، يعد التموين جزء أساسي من الوضع الاقتصادي في مصر منذ فترة طويلة، حيث يهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لذلك في مقال اليوم وعبر موقع البديل سوف نتعرف على نصيب الفرد الاساسي في التموين، وما هي حقيقة زيادة نصيب الفرد في السلع التموينية، وايضا الاسعار الخاصة بالسلع التموينية.

نصيب الفرد في التموين

الوزارة لم تصدر أي بيان رسمي حتى الآن بشأن أي تعديل في توزيع السلع التموينية لشهر يوليو 2024، وبناء على ذلك، سوف يتم توزيع السلع التموينية للشهر المذكور اعتبارا من الأول من يوليو، لجميع أصحاب البطاقات التموينية، البالغ عددهم 23 مليون بطاقة، وتم تحديد كميات السلع المخصصة لكل فرد مسبقاً كالتالي:

زجاجة زيت بحجم 800 مليلتر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، وبحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة.

كيلوجرام سكر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة.

هذه المقررات سوف تنفذ بالتزامن مع بداية الشهر المقبل، بناء على الخطة السابقة التي أعلنت عنها الوزارة.

اسعار السلع التموينية