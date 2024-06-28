”ديلي موشن” مشاهدة مسلسل لعبة الحب الحلقة 53 مترجمه على dailymotion

لعبة الحب الحلقة 53، والذي يهتم الكثير من محبي المسلسل بمعرفة تفاصيل الحلقات الجديدة، وقد ازداد تساؤلهم عن الحلقة 53 وأهم الأحداث التي تدور بها، ولذلك جئنا لكم بهذا المقال لنوضح أهم أحداث المسلسل التي تدور حول مالك صانع التصميمات، تابعوا معي لحظة بلحظة.

مشاهدة مسلسل لعبة الحب الحلقة 53 مترجمه

تدور أحداث لعبة الحب الحلقة 53 حول مالك الذي يقدم التصميمات الجديدة والتي تشجعه سما حيث تسانده بشكل مستمر كما ظلت معه حتى تمكن من إتمام جزء كبير من مهمته، وقد قاما سويًا بالذهاب إلى الشركة، حيث قام مالك أيضا بتشجيع الموظفين بالشركة على العمل المستمر لكي ينتهي من المجموعة الشتوية خلال أسبوعين، كما ظهر حرص سيرين في الذهاب إلى دانيال في منزله وإقناعه بالتعاون معها، بينما تظل مايا بجوار رامي في جميع خطواته حتى في اللحظة التي ذهب فيها لزيارة والتحدث معه، ويمكنكم متابعة حلقات المسلسل عبر موقع ديلي موشن ولمعرفة المزيد من أحداث مسلسل لعبة الحب تابعوا معي.

مسلسل لعبة حب الحلقة 49

شاهدنا في الحلقة 49 من مسلسل لعبة الحب الصدمة الكبيرة التي أصابت مالك، وخاصة بعد أن أرسل جبران دعوة عبر وسائل الصحافة لتصاميم شركته، ويفاجئ مالك بأن التصميمات المعروضة هي خاصة به وبشركته، وقد تمكن جبران من سرقتها بعد أن حصل على كافة التفاصيل التي تخص المجموعة الشتوية، وسوف يرسل جبران دعوة لكلًا من مالك ورامي وسيران، وبعد أن يرى رامي هذه التصميمات يفاجئ هو الآخر فيتوجه نحو مساعد جبران لرؤية كافة التصميمات وبالفعل يجدها خاصة بمالك، وعلى الفور يتوجه إلى جبران ليضربه على هذه السرقة، وبعد أن أصبح الشك يملأ مالك ناحية سيرين وهي من قامت بالسرقة يعترف جبران بسرقته له وليست سيرين، بعد ذلك تبدأ سما في إقناع الجميع بالبدء على الفور في مجموعة شتوية ومحاولة الانتهاء منها في خمسة عشر يومًا، وبالفعل بدأ جميع العاملين بذلك.

معتصم النهار يوجّه رسالة لجمهور لعبة حب

شاهدنا مؤخرا الرسالة التي يوجهها الفنان معتصم النهار إلى جمهوره ومحبيه عبر حسابه على الانستقرام، حيث يعبر عن مدى اشتياقه لجمهوره وأنه سيتم عرض الحلقة الجديدة اليوم.