“الناااجـح يـرفع ايـده”.. نتائج الصف التاسع 2024 اليمن صنعاء برقم الجلوس عبر موقع الرسـمـي Yemenexam

نتائج الصف التاسع 2024 اليمن والتي يمكن الحصول عليها بكل سهولة عبر المواقع الرسمية التي توفرها وزارة التعليم اليمنية لطلابها لتسهيل الاستفسار عن النتائج والتعرف عليها بكل التفاصيل وقد انتهت جميع الاختبارات لهذه المرحلة في 12 من شهر مايو 2024 لذلك يترقب جميع الطلاب الإعلان عن نتائجهم للانتقال إلى مرحلة تعليمية أخرى وقد تم تداول الاخبار المتعددة حول اقتراب ظهور النتائج الخاصة بالصف التاسع في اليمن، لذلك سوف نستعرض معكم الموعد الذي حددته الوزارة لإعلان نتائج التاسع باليمن مع طريقة الاستعلام عنها.

نتائج الصف التاسع ٢٠٢٤ اليمن صنعاء برقم الجلوس

من المتوقع أن يكون الاطلاع على نتائج التاسع اليمن 2024 عبر موقع الادارة العامة لاختبارات الوزارة Yemenexam.com كما سيتم اتاحتها على الموقع الرسمي لوزارة التربية في اليمن moe-ye.net ويمكن للطالب الاتصال على رقم الهاتف 161 مع إدخال رقم جلوسه للتعرف على النتائج فور اعتمادها وقد أوشك الانتهاء من رصد الدرجات والإعلان عن النتائج، يمكن لطلاب الصف التاسع في اليمن الاستفسار عن النتائج الخاصة بهم بطرق بسيطة وخطوات سهلة نلخصها لكم في السطور التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالإدارة العامة للاختبارات.

بعد ذلك اختر تبويب “النتائج”

سوف تظهر لك قائمة منسدلة اختر منها الصف “التاسع”.

سيتم فتح نافذة جديدة قم بالنقر فيها على العام 2023/2024.

بعد ذلك اكتب رقم جلوسك في الخانة المناسبة.

ثم اضغط فوق “بحث عن النتيجة”.

سوف تظهر نتيجتك بالكامل وبالتفصيل المطلوب.

رابط نتائج التاسع اليمن وزارة التربية والتعليم

كما يمكنك التعرف على نتائج التاسع في اليمن عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية اليمنية moe-ye.net وذلك عن طريق القيام بالخطوات الآتية: